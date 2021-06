About You glänzt bei Börsendebüt

Ordentliches Plus zum Auftakt About You glänzt bei Börsendebüt

Der Zalando-Konkurrent About You ist erfolgreich auf dem Frankfurter Parkett gelandet. Die Papiere des Online-Modehändlers starten mit 25,60 Euro in den Handel. Der Ausgabepreis lag bei 23 Euro. Da es sich um eine Privatplatzierung handelt, kommen Privatanleger jetzt erst zum Zug.

Der Online-Modehändler About You trifft an der Börse den Nerv der Zeit. Beim Debüt in Frankfurt gingen die Aktien am Mittwoch mit 25,60 Euro in den Handel und kletterten zwischenzeitlich auf 26,80 Euro. Der Ausgabepreis hatte 23 Euro betragen. Firmenchef Tarek Müller freute sich über den guten Start: "Für uns ist heute Tag eins des zweiten Kapitels unserer Reise. Unser Blick ist nach vorn gerichtet." Eine große Feier in der Hamburger Firmenzentrale der Otto-Tochter gebe es auch mit Blick auf die Corona-Krise nicht: "Aber wir haben 90-Minuten-Zeitfenster, in denen unsere Mitarbeiter nach und nach vorbeikommen. Darauf freue ich mich am meisten. Die meisten Mitarbeiter sehe ich heute seit eineinhalb Jahren das erste Mal wieder persönlich."

An der Frankfurter Börse herrscht gerade Hochkonjunktur. In diesem Jahr haben schon der Linux-Softwareanbieter Suse, der Funkmasten-Betreiber Vantage Towers und der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 Milliardensummen bei Anlegern eingesammelt. Noch in diesem Monat wollen der Online-Fahrradhändler Bike24 und Cherry - ein Hersteller von Computer-Mäusen, Schaltern und Tastaturen - folgen. Erst am Montag machte der Online-Optiker Mister Spex seine Pläne öffentlich. In den Startlöchern soll zudem der Frühstücksflocken-Anbieter MyMuesli stehen.

Kleiner Zalando-Konkurrent will Einnahmen in Wachstum stecken

About You wurde zum Zuteilungspreis mit rund 3,9 Milliarden Euro bewertet. Der große Berliner Konkurrent Zalando, der 2014 sein Börsendebüt feierte und inzwischen als Dax-Kandidat gilt, kommt aktuell auf etwa 24 Milliarden Euro. Den Vergleich mit Zalando mag Müller nicht. "Wir sind mittlerweile in 23 Ländern aktiv. In vielen davon ist Zalando nicht", sagte er in einem früheren Interview mit Reuters. Größtes Unterscheidungsmerkmal sei die Technologiesparte von About You, die Infrastrukturlösungen für Firmen verkauft und ein hohes Wachstum aufweist. Zudem richtet sich About You, das mittlerweile mehr als 30 Millionen Kunden und mehr als 1000 Mitarbeiter zählt, an eine jüngere Zielgruppe.

Die Einnahmen aus dem Börsengang von mehr als 650 Millionen Euro will About You mehrheitlich in das Wachstum sowie den Ausbau der technischen Infrastruktur stecken. "Da konzentrieren wir uns erstmal auf Süd- und Nordeuropa. Zudem hat die Landkarte in Kontinentaleuropa noch einige weiße Flecken, die wir auch noch abdecken möchten", sagte Müller.

Neben dem Handelskonzern Otto ist auch der Finanzinvestor Heartland des dänischen Unternehmers Anders Holch Povlsen an dem vor sieben Jahren gegründeten Unternehmen About You beteiligt. Povlsen gehört die Firma Bestseller (Vero Moda, Jack&Jones, Vila) und er hat unter anderem auch in Zalando und Asos sowie den Bezahldienst Klarna investiert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr zu Ende Februar stiegen die Erlöse von About You um 57 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro und knackten damit erstmals die Umsatzmilliarde. Angesichts der hohen Investitionen schreiben die Hamburger allerdings rote Zahlen. Da es sich um eine Privatplatzierung handelte, können Privatanleger jetzt erst einsteigen.