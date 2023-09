Birkenstock läutet Börsengang in New York ein

Milliardenschwere Luxusmarke Birkenstock läutet Börsengang in New York ein

Logo an der Birkenstock-Boutique in Paris.

Sandalen für die Schönen und Reichen: In der ganzen Welt sind die Gesundheitstreter von Birkenstock inzwischen gefragt. Nun strebt das einstige Familienunternehmen aus Deutschland an die New Yorker Börse.

Birkenstock will an die New Yorker Börse: Der deutsche Sandalenhersteller hat die Unterlagen für einen Börsengang in den USA eingereicht, wie aus einem Dokument hervorging, das die US-Börsenaufsicht SEC auf ihrer Website veröffentlichte. Datum und Einzelheiten des Börsenstarts wurden noch nicht bekannt gegeben. Medienberichten zufolge könnte das Unternehmen mit mehr als acht Milliarden Dollar (rund 7,4 Milliarden Euro) bewertet werden.

Die traditionsreiche Marke wurde im Jahr 1774 von Johann Adam Birkenstock gegründet. Zunächst stellte der Orthopädie-Betrieb Einlagen her. 1963 begann er mit der Herstellung von Sandalen, die zunächst hauptsächlich im Gesundheitssektor getragen wurden, bevor sie von der Hippie-Bewegung für sich entdeckt wurden und schließlich zum Lifestyle-Produkt avancierten. Eine pinkfarbene Version der Sandale hatte zuletzt einen großen Auftritt im erfolgreichen Hollywood-Film "Barbie".

Kunden in 100 Ländern

Das Unternehmen mit Sitz in Linz am Rhein produziert nahezu ausschließlich in Deutschland. Eines der Hauptwerke befindet sich in Görlitz an der polnischen Grenze. Die mit Abstand größte Einzelinvestition im Umfang von knapp 110 Millionen Euro tätigte Birkenstock zuletzt in Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern. In einem neuen Werk kann das Unternehmen dort künftig 6,4 Millionen Paar Schuhe pro Jahr herstellen. Die in Deutschland hergestellten Sandalen werden in über 100 Länder verkauft. Seit 2017 bietet Birkenstock auch Betten und Kosmetik an.

Laut dem am Dienstag veröffentlichten Dokument hat Birkenstock insgesamt rund 6200 Beschäftigte weltweit. Seit 2021 gehört das Unternehmen der US-französischen Beteiligungsgesellschaft L Catterton und der privaten Investmentgesellschaft der französischen Milliardärsfamilie Arnault. Laut dem bei der SEC eingereichten Dokument erzielte Birkenstock im bis Ende September 2022 laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 1,24 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 187 Millionen Euro. Binnen acht Jahren konnte das Unternehmen seinen Umsatz mehr als vervierfachen.