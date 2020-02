Der Stillstand in China wird für viele Firmen existenzbedrohlich. Peking zieht alle Register, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Infizierte Unternehmen sollen mit Virus-Bonds günstig Geld am Finanzmarkt tanken. Privatinvestoren winken allerdings ab. Kaufen müssen deshalb andere.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern bekanntlich ungewöhnliche Maßnahmen. Das gilt derzeit auch für China und das grassierende Coronavirus. Je länger der Ausnahmezustand im Land anhält, desto gravierender sind die Folgen. Während die Notenbank bereits jede Menge Geld in den Markt pumpt, um die Wirtschaft in Gang zu halten, hat die Regierung angekündigt, klammen Unternehmen mit Notkrediten unter die Arme greifen zu wollen. Angesichts wachsender finanzieller Schieflagen zückt Peking nun auch noch ein weiteres Finanzinstrument: Firmen werden ermutigt, sich selbst billiges Geld am Kapitalmarkt zu beschaffen - und zwar mithilfe von sogenannten Corona-Anleihen.

Die Aufsichtsbehörden hätten hierfür die passenden Rahmenbedingungen geschaffen, schreibt die "Financial Times" (FT). Um die Geldmaschine in Schwung zu bringen und möglichst viele Unternehmen anzusprechen, sei der Zugang zu diesem Instrument im Vergleich zur üblichen Anleiheausgabe vereinfacht worden: Das Genehmigungsverfahren sei auf wenige Tage verkürzt worden. Die Unternehmen müssten sich lediglich verpflichten, zehn Prozent des Erlöses aus diesen Anleihen für Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie auszugeben. Den Rest dürften sie für andere Zwecke nutzen.

Laut Daten des chinesischen Finanzdienstleisters Huatai Securities haben die mehr als 25 Unternehmen, die bereits Seuchen-Bonds ausgegeben haben, insgesamt 3,4 Milliarden Dollar am Finanzmarkt getankt. Zwanzig weitere Firmen stünden zur Zeit in den Startlöchern und wollten Corona-Anleihen begeben, heißt es.

"Ein schwerer Schlag für die Wirtschaft"

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt verharrt seit Ende Januar, als das Virus ausgebrochen ist, praktisch in einer Lähmung. Die offizielle Zahl der Todesopfer ist mittlerweile auf mehr als 2000 gestiegen. Fabriken sind geschlossen, Lieferketten abgerissen, die Logistik im Land über weite Strecken zusammengebrochen. Viele Unternehmen sind im Zwangsurlaub oder arbeiten mit halber Kraft, ihre Geld-Reserven schwinden.

"Das Coronavirus hat der Wirtschaft einen schweren Schlag versetzt, und das verlangt besondere stimulierende Maßnahmen", zitiert die Zeitung einen Analysten von Moody's in Hongkong. Virus-Bonds seien hier eine gute Lösung. Tatsächlich sind diese Anleihen für die infizierten Unternehmen attraktiv. Die jährliche Verzinsung für die kurz- und mittelfristigen Anleihen liegt nur zwischen zwei und vier Prozent. Der Leitzins der Zentralbank für ein Jahr beträgt im Vergleich 4,15 Prozent. Mit anderen Worten: Die angeschlagenen Firmen können sich hier zu extrem günstigen Konditionen mit frischem Geld versorgen. Das Nachsehen haben die Finanzinvestoren, die mit einem kleinen Zins abgespeist werden. Deshalb machen sie sich auch rar. In diesem Fall geht die Rechnung für die Unternehmen trotzdem auf.

Kein Glücksfall für Investoren

"Dies ist ein Glücksfall für uns", zitiert die Zeitung einen Manager der Fuyao Glass Industry Group, dem größten Hersteller von Automobilglas der Welt. So günstig könne man Kapital nirgendwo sonst erhalten. Das Unternehmen hat vergangene Woche eine dreijährige Anleihe mit einem Kupon von 3,19 Prozent ausgegeben. Auch die Fluggesellschaft Shenzhen Airlines hat die Gunst der Stunde erkannt. Sie will den größten Teil der Einnahmen dazu nutzen, Schulden abzubauen. Die Airline sieht sich als "eines der größten Opfer der Epidemie". Zwei Drittel der Flüge finden seit Ausbruch der Epidemie nicht statt.

Das größte Interesse, das Seuchen-Register zu ziehen, haben natürgemäß die Unternehmen, die am meisten vom Ausbruch des Virus betroffen sind. Genau das ist der Grund, warum Privatinvestoren sich auch bedeckt halten. Ob die Firmen mithilfe der Finanzspritze durch die neuen Anleihen überleben werden, kann keiner vorhersagen. Die Kapitalgeber könnten am Ende mit leeren Händen dastehen. Der kleine Zinsaufschlag von maximal vier Prozent berücksichtigt dieses Risiko nicht.

Weil Privatanleger solche Risiken ohne entsprechend hohen Zinsaufschlag nicht tragen wollen, muss der chinesische Staat für diese Notfallhilfe einspringen. Laut FT sind die meisten Käufer Staatsunternehmen.