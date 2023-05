Erst im vergangenen Monat interviewte sie den umstrittenen Tech-Milliardär auf der Bühne einer Branchenkonferenz in Miami.

Lange ist unklar, wer an der Spitze von Twitter auf Elon Musk folgen soll. Fast ein halbes Jahr nachdem sich der Tech-Milliardär aus dem Amt voten ließ, bereitet der 51-Jährige jetzt langsam seinen Rückzug vor. Das Steuer könnte eine Frau übernehmen, die Musk hilft, Werbekunden zurückzugewinnen.

Schon im Dezember vergangenen Jahres nach einer Twitter-Umfrage war klar: Elon Musk wird nicht lange Firmenchef bleiben. "Ich werde als Geschäftsführer zurücktreten, sobald ich jemanden finde, der dumm genug ist, den Job zu übernehmen", schrieb der 51-Jährige damals. Zuvor hatten 57,5 Prozent für seinen Rückzug von der Spitze des US-Konzerns gestimmt.

Fast ein halbes Jahr deutet aber wenig darauf hin, dass der nie um einen provokanten Spruch verlegene Tech-Milliardär, zügig einen geeigneten Kandidaten oder Kandidatin für den Top-Job findet. Bis jetzt. In einem Tweet kündigte Musk an, dass er eine Nachfolgerin gefunden habe: "Sie wird in sechs Wochen anfangen." Er selber werde künftig als Exekutivdirektor und Technologiechef von Twitter agieren und dabei unter anderem die Verantwortung für Produktentwicklung und Software tragen, fügte der Unternehmer hinzu. Einen Namen für die neue Chefin nannte er allerdings nicht.

Einem Bericht des "Wall Street Journals" zufolge dürfte die neue Frau an der Spitze des Unternehmens Linda Yaccarino heißen. Die Gespräche seien bereits weit fortgeschritten, zitiert das "WSJ" eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Yaccarino und Musk seien demnach seit Wochen miteinander in Kontakt. Erst im vergangenen Monat interviewte sie den umstrittenen Tech-Milliardär auf der Bühne einer Branchenkonferenz in Miami. Dort soll sie auf Musk einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben.

Bei dem US-Medienriesen NBCUniversal verantwortet Yaccarino im Moment den Verkauf für internationale Werbung - also genau den Bereich, der Musk bei Twitter gerade Bauchschmerzen bereitet. Als neue Twitter-Chefin dürfte sie vor allem eine Aufgabe haben: Die Rückgewinnung von Werbekunden, die eigentlich den Großteil der Einnahmen von Twitter ausmachen. Etliche Werbetreibende hatten nach Musks Übernahme ihrer Anzeigen auf Eis gelegt. Innerhalb nur eines Monats verlor Musk die Hälfte der Top-100-Werbekunden. Die Begründung: Im Umfeld von immer mehr Fake-News und Hassnachrichten wollten viele Unternehmen nicht mehr werben.

Warum Musk auf Yaccarino bauen könnte, liegt auf der Hand: Mit ihr bekäme die Plattform eine Führungskraft mit engen Verbindungen zur Werbeindustrie und mit umfassender Erfahrung im Mediensektor. Seit mehr als zehn Jahren setzt sie sich bei NBCU für eine bessere Messbarkeit der Effektivität von Werbung ein. Die Vorsitzende der Abteilung für globale Werbung und Partnerschaften gilt nicht nur als sehr gut vernetzt in der Branche, sondern auch als harte Verhandlerin. Außerdem ist sie verantwortlich für rund 13 Milliarden Dollar an jährlichen Werbeerlösen. Als Leiterin des Werbevertriebs war sie maßgeblich an der Einführung des werbefinanzierten Streamingdienstes Peacock beteiligt.

Für NBCU kommen die Spekulationen zur Unzeit auf. In der kommenden Woche steht für den Konzern mit dem jährlichen Pitch-Event für Werber ein wichtiger Termin an. Ein NBCU-Sprecher sagte, Yaccarino probe derzeit für das Event.