Erst Gamestop, dann Dogecoin. Trader verabreden sich in Social-Media-Foren, um Kurse nach oben zu treiben. Bei der Digitalwährung geht es nach beeindruckenden Gewinnen allerdings steil nach unten.

Anführer des Gamestop-Angriffs auf Hedgefonds haben ein neues Ziel gefunden, um dort den Kurs durch einen Flashmob nach oben zu treiben - Dogecoin. Nachdem der Kurs der Digitalwährung zunächst regelrecht explodierte, rauscht er nun allerdings in die Tiefe.

Derzeit kostet ein Dogecoin unter 0,3 US-Cent und ist damit nur noch etwa halb so viel wert wie am Freitag, als er auf ein Rekordhoch getrieben worden war. Wer zu Beginn des Höhenflugs dabei war, kann die - virtuellen - Verluste dennoch gut verkraften, schließlich hatte sich der Kurs am Ende der Woche zeitweise verzehnfacht - unter anderem, weil Tesla-Gründer Elon Musk in einem Tweet das Titelbild einer ähnlich klingenden Hundezeitschrift ("Douge") teilte.

Zur Erklärung: Das Logo von Doge stellt einen Hund der japanischen Rasse Shiba dar. Der Name der Digitalwährung ist eine Abwandlung des englischen Worts "dog" für Hund. Das Ganze basiert auf einem bekannten Meme. Die Digitalwährung war ursprünglich als Bitcoin-Parodie gedacht.

Auf Reddit und bei Twitter geht es derweil eifrig zur Sache: Um den Kurssturz aufzuhalten, werden Besitzer von Dogecoins in zahlreichen Posts aufgefordert, diese doch bitte nicht zu verkaufen. "An diejenigen, die behaupten, der Hype sei vorbei: Wir haben in den vergangenen drei bis vier Tagen den Beweis erbracht, dass unsere gemeinsame Anstrengung effektiv ist. Sobald wir nicht mehr zusammenhalten, scheitern wir", heißt es exemplarisch bei Reddit. "Wenn Du [Deine Dogecoins] behältst, bist Du ein großer Hund", twitterte ein Nutzer namens "Dogecoin Rise" an seine knapp 198.000 Follower. "Panik-Verkäufer sind kleine Welpen."

Musk meldet sich



Bei Gamestop war es der Reddit-Gruppe Wallstreetbets gelungen, für einen Run auf die Aktie zu sorgen. Das erreichte sie vor allem dadurch, das Vorgehen als einen Feldzug gegen Hedgefonds zu stilisieren. Mit durchschlagendem Erfolg: Der Kurs raste in schwindelerregende Höhen. Und Hedgefonds, die auf fallende Kurse gewettet hatten, erlitten immense Verluste.

Einige der Initiatoren haben ihre Finger bei Dogecoin im Spiel - beispielswiese ein einflussreiches Wallstreetbets-Mitglied, das sich WSBChairman nennt und als einer der Anführer gilt. Er fragte - und gab sich dabei völlig harmlos - in einem Tweet, ob der Dogecoin-Kurs schon mal einen Dollar erreicht habe. Die Frage lässt sich leicht beantworten: Nein.

Spätestens als Musk den Tweet gelikt hatte, dürften das manche seiner Follower (44,5 Millionen) und von WSBChairman (rund 920.000) als das Blasen zum Angriff aufgefasst haben, um den Kurs weiter nach oben zu prügeln. Sie stürmten munter los. Momentan sieht es aber ganz danach aus, als hätten einige bereits den strategischen Rückzug angetreten.