Optimismus in der Bilanzsaison Dow mit längster Gewinnserie seit Jahren

Den achten Handelstag in Folge verbucht der Dow Jones Industrial Gewinne verbucht. Es ist seine längste Rally-Strecke seit Jahren. Mit Spannung blicken die Anleger auf die Zahlen von Tesla und Netflix.

Inmitten einer Flut aus Firmenbilanzen haben die US-Börsen am Mittwoch erneut zugelegt. Der Dow-Jones-Index schloss 0,3 Prozent höher bei 35.061 Punkten und legte damit den achten Handelstag in Folge zu. Das ist seine längste Gewinnserie seit mehr als drei Jahren. Der breiter gefasste S&P 500 legte ebenfalls 0,3 Prozent zu auf 4565 Stellen, während der Index der Technologiebörse Nasdaq kaum verändert bei 14.370 Zählern schloss. Erst nach Börsenschluss legten Netflix und Tesla Zahlen vor - zwei Tech-Megacaps, die maßgeblich für die breite Kursrally an der Wall Street verantwortlich sind.

Bei den Aktien von Goldman Sachs ging es auf Berg- und Talfahrt, nachdem der Gewinn des Geldhauses im Quartal wegen Abschreibungen im Immobilienbereich und schleppender Geschäfte im Investmentbanking stark eingebrochen war. Am Ende schlossen die Papiere knapp ein Prozent fester. Die bereits vorgelegten Quartalsberichte anderer Großbanken seien ziemlich gut ausgefallen, Goldman seien wahrscheinlich die ersten, bei denen es nicht so rund laufe, sagte Dennis Dick, Marktstrukturanalyst bei Triple D Trading.

Bank of America, JPMorgan sowie Wells Fargo hatten bei ihren Ergebnissen von den höheren Zinsen profitiert. Etwas versöhnlich stimmte die Investoren jedoch, dass Goldman-Chef David Solomon sagte, das Umfeld fühle sich nach dem harten Quartal besser an. Die Regionalbanken Citizens Financial und M&T Bank übertrafen die Schätzungen der Wall Street beim Gewinn - die Aktien gewannen 6,4 beziehungsweise 2,5 Prozent. "Banken haben für den Beginn der Berichtssaison für das zweite Quartal sicherlich einen positiven Ton angegeben", sagte Mike Loewengart, Portfolio-Leiter bei Morgan Stanley Global Investment Office. "Ob dies zu ähnlichen Ergebnissen für den Rest der Berichtssaison führt, bleibt abzuwarten."

Bei den Anlegern der Telekom-Konzerne AT&T und Verizon schwand indes die Angst vor finanziellen Risiken wegen der Verwendung bleiummantelter Kabel. Die Aktien gewannen 8,5 beziehungsweise 5,3 Prozent. AT&T gab bekannt, dass Blei-Kabel weniger als zehn Prozent seines Kabelnetzes ausmachten. Mehr als zwei Drittel davon seien entweder erdverlegt oder in Leitungen verlegt, gefolgt von Luftkabeln und einem sehr kleinen Teil, der unter Wasser verlaufe, hieß es. Zuvor gab es Medienberichte, wonach die Kabel möglicherweise benachbarte Böden und Trinkwasserquellen kontaminiert hätten.

Ein Kursfeuerwerk boten die Anteilsscheine von Carvana, die um 40 Prozent zulegten. Der in Schwierigkeiten geratene Gebrauchtwagenhändler hat sich mit den meisten seiner Anleihegläubiger geeinigt, um seine ausstehenden Schulden um mehr als eine Milliarde US-Dollar zu reduzieren.