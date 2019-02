Für die Planer des Berliner Flughafens BER ist es eine Schmach: In vier Jahren stampft die Türkei ihren Super-Airport in Istanbul aus dem Boden. Im März soll er eigentlich komplett in Betrieb gehen. Doch jetzt stockt der Zeitplan, für Präsident Erdogan wird es eng.

Der neue Airport Istanbul macht den BER: Auch nach zwei Termin-Verschiebungen wird es mit dem angekündigten Komplettumzug vom Atatürk Flughafen zum neuen Airport offenbar nichts. Zumindest bis Anfang März wird das Prestigeobjekt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan nach übereinstimmenden Medienberichten nicht komplett ans Netz gehen können. Der Testbetrieb mit lediglich 20 Maschinen pro Tag werde mindestens noch einen Monat länger laufen, schreibt das "Handelsblatt".

Dabei hatte die türkische Flughafenverwaltung den Umzugstermin erst im Januar bestätigt. Nach der Teileröffnung am 29. Oktober 2018 mit einem Festakt aus Anlass des 95. Jahrestags der türkischen Republikgründung sollten die Flüge zügig zum neuen Airport umgeleitet werden. Zunächst hieß es, ab 2019 würden alle Maschinen von dort aus starten, dann ab dem 3. März. Nun klappt auch dieser Termin offenbar nicht.

Laut dem kritischem türkischen Nachrichtenportal Ahval steckt Erdogans Prestigeprojekt in Schwierigkeiten. Ein Umzug Anfang März könne "zu einer Katastrophe vor den Wahlen" führen, schreibt Ahval und beruft sich auf das türkische Luftfahrtportal Airporthaber. In der Türkei sind am 31. März Kommunalwahlen. Für den türkischen Präsidenten könnte es eng werden, denn die Zustimmungswerte für seine islamisch-konservative Partei AKP sinken.

Laut Airporthaber warnen Experten, dass sich die drei Flughäfen in Istanbul wegen des hohen Verkehrsaufkommens bei gleichzeitigem Betrieb nicht an die internationalen Vorschriften für die Flugverkehrskontrolle halten können. Abhilfe ist nicht in Sicht: Atatürk wird laut Vertrag bis 2021 am Netz bleiben. Das heißt, der neue Flughafen kann bis dahin wohl gar nicht komplett hochfahren.

Betreibergesellschaft in Auflösung

Und es gibt noch weitere Probleme: zum Beispiel große Absetzbewegungen in der Betreibergesellschaft Istanbul Grand Airport. Die fünf Unternehmen, die für den Bau und den Betrieb verantwortlich sind, verließen nach und nach "das sinkende Schiff", schreibt Ahval. Einer der Gesellschafter soll seine 20 Prozent an Anteilen bereits verkauft haben. Zwei weitere sollen einen Ausstieg planen. Angeblich haben sie wegen des dramatischen Lira-Verfalls im vergangenen Jahr Schwierigkeiten, ihre Schulden zu zahlen. Laut Insidern steht die Immobilientochter der halbstaatlichen Turkish Airlines bereits in den Startlöchern, um einen Großteil dieser Anteile einzusammeln.

Das hätte jedoch nicht unerhebliche Konsequenzen: Die eigentlich profitable Airline würde nicht nur zum größten Anteilseigner, sie würde laut Ahval auch Schulden von bis zu 3,6 Milliarden Euro übernehmen, die dann zumindest zum Teil auch zu Staatsschulden werden. Denn 49 Prozent der gehandelten Aktien gehören dem türkischen Staatsfonds, der von Erdoğan und von seinem Schwiegersohn, Finanzminister Berat Albayrak, geleitet wird.

Dass Turkish Airlines auf seiner Website seit Tagen keine Flüge mehr vom neuen Flughafen nach dem 28. Februar anbietet, wundert nicht. Laut dem Luftfahrtportal Airporthaber erscheint bei Anfragen der Hinweis: "Sie haben Datum und Route nicht ausgewählt. Sie können nach einem neuen Flug suchen, indem Sie diese Informationen ändern." Nähere Auskunft hierzu sei von Mitarbeitern bei Turkish Airlines nicht zu erhalten gewesen.

Es wird eng für Erdogans Vorzeigeprojekt

Wie das "Handelsblatt" schreibt, läuft das Projekt Umzug wegen seiner Komplexität in der Zentrale der Fluggesellschaft unter dem Namen "Big Bang". Ein großer Knall könnte es auch für Erdogan werden, denn die Verzögerung ist ein gewaltiger Imageschaden. Für die türkische Wirtschaft, die in einer schweren Finanzkrise steckt, geht es um nicht weniger als die Zukunft als Investitionsstandort.

Eigentlich wollte der Präsident mit dem größten Airport der Welt bei internationalen Investoren um Vertrauen werben. Der Flughafen soll in Zukunft nicht nur Frankfurt, sondern vor allem dem Standort Dubai als globales Drehkreuz Konkurrenz machen. Doch mit lediglich 20 Flügen am Tag ist der Traum selbst von einer Anfangskapazität von 90 Millionen Passagieren jährlich Lichtjahre entfernt.

Der Bau des neuen Flughafens hatte in den vergangenen Jahren wegen schlechter Arbeitsbedingungen immer wieder für Diskussionsstoff gesorgt. Viele Arbeiter wurden bei Unfällen getötet, außerdem sorgten immer wieder Korruptionsfälle für Schlagzeilen. Die Kosten stiegen von ursprünglich knapp sieben Milliarden auf 10,5 Milliarden Euro. Zum Zeitpunkt, als die Bauarbeiten für den neuen Airport am 7. Juni 2014 begannen, war als urspüngliches Eröffnungdatum der 29. Oktober 2017 anvisiert worden. Später wurde dieser Termin aus politischen Gründen um ein Jahr auf den Nationalfeiertag zur Gründung der türkischen Republik verschoben.

Allerdings ist das nichts im Vergleich zum Berliner Pannenflughafen BER, der auch zwölf Jahre nach dem ersten Spatenstich immer noch nicht fertiggestellt ist. Hier sind die Kosten mittlerweile auf mehr als sieben Milliarden Euro gestiegen. Beim ersten Spatenstich 2006 war von zwei Milliarden Euro die Rede. Im Unterschied zum neuen Flughafen in Istanbul gibt es nicht einmal einen Teilbetrieb, und um die Inbetriebnahme im Oktober 2020 wird immer noch gebangt.