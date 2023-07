Erste "Wegovy"-Abnehmspritzen in Deutschland verkauft

Ab heute in Apotheken erhältlich

Ab heute in Apotheken erhältlich Erste "Wegovy"-Abnehmspritzen in Deutschland verkauft

Das Abnehmmittel "Wegovy" sorgt für einen weltweiten Hype. Nach dem Start auf kleineren europäischen Märkten sowie in den USA schießen die Werte des Herstellers Novo Nordisk in die Höhe. Auch in Deutschland wurde das Medikament lange erwartet - und ist nun gegen Rezept erhältlich.

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat seine Abnehmspritze "Wegovy" plangemäß nach Deutschland und damit auf den ersten großen europäischen Markt gebracht. Erste Patienten hätten das Mittel gegen Rezept in deutschen Apotheken erhalten, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Der Konzern hatte bereits angekündigt, dass "Wegovy" ab Ende Juli in Deutschland verfügbar sein werde.

Zuvor war das Mittel schon in den USA sowie auf den kleineren europäischen Märkten Dänemark und Norwegen erhältlich. Mit Preisen, die im Lauf der Behandlung von 170 Euro bis auf mehr als 300 Euro im Monat steigen, ist die Spritze in Deutschland zwar deutlich billiger als in den USA. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen diese Kosten jedoch nicht.

Sowohl Patienten als auch das Unternehmen und Investoren verbinden große Erwartungen mit "Wegovy". Der Aktienkurs von Novo Nordisk hat sich in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt. Die Dänen stiegen damit in der Rangliste der europäischen Unternehmen mit der höchsten Börsenbewertung auf Platz zwei, nach dem französischen Luxusgüterkonzern LVMH. In der Pharmabranche haben verschiedene Medikamente zur Gewichtsreduzierung einen Goldrausch ausgelöst, trotz hoher Kosten und Sicherheitsmängeln.

"Wegovy" ist ein verschreibungspflichtiges Medikament zum Abnehmen und Halten des Gewichts. Patienten können sich die Injektionslösung mit dem Wirkstoff Semaglutid aus einem Fertigpen, der ein bisschen aussieht wie ein Textmarker, einmal pro Woche selbst unter die Haut spritzen: am Bauch, Oberschenkel oder Oberarm. Semaglutid ahmt die Wirkung des körpereigenen Hormons GLP-1 nach. "Es wird im Gehirn sozusagen der Impuls gesetzt, dass man satt sei", sagt der Präsident der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Jens Aberle. Gedacht ist das Präparat für Erwachsene mit einem Body-Mass-Index (BMI) ab 30, also Adipositas.