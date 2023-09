Seine Frisur war markant, seine Stimme einschläfernd, seine Werke sind nicht die größte Kunst. Doch TV-Maler Bob Ross begeistert noch immer viele Millionen Menschen. Eines seiner Werke soll nun verkauft werden.

Seine Frisur und seine sanfte Stimme trugen maßgeblich zum Kult-Status von Bob Ross bei. Das erste Werk, das Bob Ross im Fernsehen gemalt hat, wird zum Kauf angeboten - für knapp zehn Millionen Dollar. Das Bild trägt den Titel "Ein Spaziergang im Wald" und wurde 1983 von Ross in der ersten Folge seines Malkurses "The Joy of Painting" angefertigt.

Ross verbrachte eine knappe halbe Stunde damit, die leere Leinwand in einen grauen, felsigen Weg zu verwandeln, der vom blauen Wasser durch einen Wald mit leuchtend gelben Bäumen führt. Damals war noch nicht absehbar, dass er von 1983 bis 1994 insgesamt 31 Staffeln mit mehr als 400 Folgen produzieren würde. Es ging ihm nicht darum, Kunstwerke zu schaffen, sondern Freude an der Malerei zu vermitteln. Oder wie es Ross ausdrückte: "Wir machen hier keine Fehler, nur glückliche kleine Unfälle."

"Heute malen wir eine ganz einfache Szene. Ich hoffe, Sie mögen es", raunte er in die Fernsehkamera. "Wir beginnen in der Ecke. Vielleicht ist es in unserer Welt eine einfache, fröhliche Wolke, die hier lebt." Kenner wissen: Am Ende des halbstündigen Echtzeit-Malens wird dieses Bild sehr kitschig aussehen - "mit ganz viel kleinen, glücklichen Bäumen". Fans haben berechnet, dass auf 91 Prozent der Bilder mindestens ein Baum auftaucht, auf 20 Prozent eine Sonne und nur auf zwei Prozent Palmen. "Abendfrieden", "Gipfel im Licht", "Farben der Natur", "Die alte Mühle" heißen die Werke.

Ross starb 1994 im Alter von 52 Jahren an einer Krebserkrankung. In den fast drei Jahrzehnten seit seinem Tod ist seine Bekanntheit noch größer geworden. Bob Ross Inc., das Unternehmen, das die Rechte an seinen Fernsehsendungen besitzt, hat mehr als 5,6 Millionen YouTube-Abonnenten. Die mehr als 600 Videos, die das Unternehmen veröffentlicht hat, darunter alle Episoden von "The Joy of Painting", wurden bislang rund 610 Millionen Mal angesehen.

"Mehr brauche ich nicht"

"Nach seinem Tod wurde Ross zu einem der berühmtesten Maler in den Vereinigten Staaten, der für seinen sanften Unterrichtsstil und seinen unermüdlichen Optimismus geliebt wurde", schreibt die "Washington Post". "Die Leute wollen malen. Es ist wie eine geheime Sache, die die Leute tun wollen. Und er hat das Geheimnis gelüftet", sagte Joan Kowalski, Präsidentin von Bob Ross Inc., der Zeitung. "Er sagt einem ständig, dass man es wirklich machen kann."

Besitzer des Bildes ist eine Galerie in Minneapolis. Nachdem Ross "Ein Spaziergang im Wald" gemalt hatte, habe er das Werk dem Sender geschenkt, wo die Episode gefilmt worden war, sagte eine Sprecherin der Galerie der "Washington Post". Es sei eines von drei Ross-Gemälden gewesen, die der Sender später im Jahr versteigerte. Niemand könne sich an den genauen Betrag erinnern, für den das Bild an eine Frau verkauft wurde.

"Aber wenn der Preis den anderer zu dieser Zeit verkauften Gemälden entspricht, hat [die Käuferin] wahrscheinlich weniger als 100 Dollar bezahlt", so die Sprecherin. Nach dem Kauf habe das Gemälde fast 40 Jahre lang in dem Haus der Käuferin gehangen. Wie viel Geld der Frau für das Werk gezahlt wurde, will die Galerie nicht verraten.

Ross sah sich selbst nicht als großer Künstler. Als die "New York Times" ihm 1991 eine große Geschichte widmete, hatte er bis dahin trotz gewaltiger Fangemeinde nur ein einziges Mal seine Bilder ausgestellt. Die Zeitung verglich seinen beruhigenden Tonfall mit Demerol, einem Schlafmittel. Ross gab sich bescheiden: "Es gibt Tausende sehr, sehr talentierte Künstler, die nicht mal nach ihrem Tod bekannt werden. Die meisten Künstler wünschen sich Anerkennung, besonders bei der Fachwelt. Ich habe schon so lange meine Sendung. Mehr brauche ich nicht."