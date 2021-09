Für Millionen Menschen ist der US-Maler und TV-Moderator Bob Ross ein Kultur-Phänomen. Jetzt beleuchtet die Netflix-Doku "Bob Ross: Glückliche Unfälle, Betrug und Gier" die Schattenseiten, die der Ruhm um seine Person mit sich brachte.

Bob Ross, 1942 in Daytona Beach, Florida, geboren, entdeckte während seiner 20-jährigen Dienstzeit bei der US-Air Force das Malen für sich. Anfang der 1980er-Jahre drehte er für einen Chicagoer Lokalsender einen Fernseh-Malkurs. Der Rest ist TV-Geschichte: "The Joy of Painting" avancierte - sogar bis ins Internet-Zeitalter - zu einem weltweiten Phänomen.

Von 1983 bis 1994 produzierte Bob Ross 31 Staffeln mit 403 Folgen des beliebten Formats. Es war nicht nur seine Nass-in-Nass-Maltechnik oder seine Afro-Dauerwellen-Frisur, die Ross hervorstechen ließen, sondern die Art und Weise, wie er mit seinen Zuschauern Folge für Folge kommunizierte. Mit seiner ruhigen, fast meditativen Sprechweise transportierte er wie ein weiser Kunst-Mönch das Gefühl, mit jedem Einzelnen persönlich zu reden.

Bob Ross vertrat die Meinung, dass in jedem von uns ein Künstler steckt. Aus Fehlern zu lernen, das war bei ihm nicht nur eine leere Phrase. Er demonstrierte es Woche um Woche in seiner Show. "We don't make mistakes here, just happy little accidents", ist nur eines seiner berühmten Zitate, die inzwischen seit mehr als 30 Jahren Kultstatus genießen.

Der schmutzige Kampf um die Namensrechte

Mit nur 52 Jahren starb der beliebte Maler und TV-Moderator 1995 an Lymphdrüsenkrebs. Es entbrannte ein Kampf um die Rechte an seinem Namen und dem damit verbundenen Imperium für Mal-Utensilien, dessen gewinnorientierten Maximen sich auch Bob Ross unterwerfen musste, selbst, als er schon mit dem Tod konfrontiert war.

Waren es falsche Entscheidungen? Die falschen Geschäftspartner? Oder einfach nur geschäftliche Unerfahrenheit? Die Dokumentation "Bob Ross: Glückliche Unfälle, Betrug und Gier" - bei Netflix zu streamen - befasst sich mit dem Menschen hinter dem berühmten Namen und der Frage: Wem gehört das Vermächtnis von Bob Ross? Produkte aller Art mit seinem Konterfei sind nämlich nach wie vor eine Lizenz zum Gelddrucken.

Die Dokumentation - durch die größtenteils sein Sohn Steve Ross führt - gibt nicht auf alle Fragen eine Antwort, aber sie zeigt, dass gerade der letzte Lebensabschnitt von Bob Ross, der mit seiner sympathischen Art die Herzen unzähliger Menschen rund um den Erdball berührt hat, von Schicksalsschlägen und Kummer geprägt war. Doch das wahre Erbe, das Ross mit seiner "Freude am Malen" hinterlassen hat, wird abseits aller Geldgier weiterleben, solange man sich an ihn erinnert, wie er es gewollt hat.

"This is your world. You’re the creator. Find freedom on this canvas. Believe, that you can do it, 'cuz you can do it. You can do it." - Bob Ross

