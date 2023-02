Es ist nicht der Erfolg seines ersten Aktienfonds, der den Startup-Investor antreibt, "ein noch spitzeres Produkt" aufzulegen. Thelens erster Versuch ist bislang ein Riesen-Flop. In den sozialen Medien erntet er deshalb viel Kritik. Es gibt aber auch positive Stimmen.

Startup-Investor Frank Thelen kann der Misserfolg mit seinem Aktienfonds "10xDNA – Disruptive Technologies" offenbar nicht schrecken. Er legt nicht nur einen, sondern gleich zwei neue Tech-Fonds auf. 10xDNA war ein Riesen-Flop. Sein Wert hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren in der Spitze mehr als halbiert, zuletzt lag er noch mit 45 Prozent im Minus. Dennoch äußert sich der Tech-Fan in einem Video auf Twitter optimistisch. Sein neues Projekt: Er will jetzt kleinere Unternehmen aus der zweiten Reihe einsammeln.

Börseninteressierte überzeugt er damit jedoch nur bedingt. "Realsatire" oder: "Für alle, denen Pennystocks zu risikoarm sind", kommentieren User die Ankündigung zynisch. Ein anderer stänkert: "Absolute Clownshow". "Meinen Sie ernsthaft, dass die Performance besser wird, wenn man immer mehr Fonds auflegt?", provoziert ein weiterer.

Thelens erster Fonds, der sich auf die Dickschiffe und Mega-Trends wie Blockchain, 3D-Druck oder künstliche Intelligenz konzentriert, ging im September 2021 unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit an den Start. Er geriet in den Sog des allgemeinen Tech-Crashs und erlitt herbe Verluste. Viel Kritik erntete Thelen vor allem für sein vollmundiges Versprechen, den Wert des Fonds in vier bis acht Jahren zu verdreifachen. Davon ist er heute noch weiter entfernt als damals.

"Ein noch spitzeres Produkt"

Vom Glauben abgefallen ist der überzeugte Tech-Investor deshalb nicht. Er sei fasziniert, wie sich Technologie entwickele und welche Chancen es gebe, betont er in seinem Video. "Viele haben uns gefragt, ob wir nicht ein spitzeres Produkt anbieten können", erklärte Thelen kürzlich gegenüber der "Wirtschaftswoche". "Das haben wir jetzt getan."

Sein "spitzerer" Aktienfonds Small & Mid Cap Technologies Fonds zielt auf Technologiewerte mit einer Marktkapitalisierung von unter zehn Milliarden US-Dollar ab. Er umfasst zunächst 15 Werte. Zum Portfolio zählen die Solarzellen-Firma Meyer Burger, das Recycling-Startup Carbios und der US-Anbieter von 3D-Druckern Velo3D. Perspektivisch soll der Fonds auf 21 Unternehmen anwachsen. Daneben haben Anleger künftig auch noch die Möglichkeit, in ein neues Schwesterprodukt des Ursprungsfonds zu investieren: den 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto.

Große Fonds würden in der Regel nicht in solche Aktien investieren, diese Lücke wolle er mit seinen Fonds schließen, sagt Thelen. Weil es wenige Studien zu diesen Titeln gibt, hat er auch eigens ein Team aus Analysten zusammengestellt.

Thelen versteht sich als langfristiger Investor. Seine konsequente, wenn auch bislang wenig erfolgreiche Strategie findet bei den Lesern auf Twitter durchaus auch Zuspruch. So schreibt ein Twitter-User: "Man muss zumindest fairerweise sagen, dass das Timing jetzt wahrscheinlich besser ist als bei dem #10xDNA-Fonds". Viele Tech-Titel haben sich seit Jahresbeginn deutlich erholt. Thelen warnt diesmal aber auch selbst vor hoher Volatilität und übertriebener Euphorie. Renditeerwartungen wie für seinen 10xDNA würde er "so nicht wieder kommunizieren", betont er gegenüber der "Wirtschaftswoche".