Nach Chaos bei der Abfertigung an den Flughäfen müssen Flugreisende erneut starke Nerven beweisen: Weil in einem Kontrollcenter der Deutschen Flugsicherung die Software streikt, kommt es europaweit zu Störungen im Luftverkehr.

Der gesamte europäische Luftraum wird nach Angaben von Fraport durch Störungen bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) in Langen bei Frankfurt beeinträchtigt. Kurz zuvor hatte die DFS technische Probleme eingeräumt, die den Flugverkehr über weiten Teilen Deutschlands einschränken würden. Grund sei ein Softwareproblem im Kontrollcenter Langen, wie eine Sprecherin der bundeseigenen Einrichtung erklärte.

An einer Lösung wird den Angaben nach bereits gearbeitet. Bis dahin könne nur eingeschränkt geflogen werden. Das Center Langen kontrolliert den unteren Luftraum in der Mitte Deutschlands mit wichtigen Flughäfen wie Düsseldorf, Köln und Frankfurt. Das Gebiet reicht von Kassel bis zum Bodensee und von der französischen Grenze bis nach Thüringen. Überflüge sind nicht betroffen, weil sie von Lotsen im Center Karlsruhe überwacht werden.

Am Flughafen Frankfurt komme es zu Verzögerungen im Betriebsablauf und vereinzelten Flugausfällen, teilte der Flughafenbetreiber mit. Fluggäste sollten ausreichend Zeit für die Anreise einplanen und sich möglichst früh vor Abflug am Check-in-Schalter einfinden. Darüber hinaus werde empfohlen, den Flugstatus vorab zu prüfen.

In den vergangenen Wochen hatte bereits der Personalmangel an den Flughäfen in Deutschland aber auch in anderen Ländern teilweise zu Chaos in der Abfertigung von Passagieren geführt.