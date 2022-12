Musk stößt Tesla-Aktien in Milliardenhöhe ab

Wohl wegen Twitter-Übernahme Musk stößt Tesla-Aktien in Milliardenhöhe ab

Elon Musk hat gelernt: "Hüte dich vor Schulden in turbulenten makroökonomischen Bedingungen."

Die Twitter-Übernahme kostet Elon Musk Milliarden - und wohl mehr als er sich erhofft hatte. Um den Deal zu finanzieren, trennt sich der Milliardär erneut von Aktien seines Autobauers Tesla. Gesamtwert des Pakets: mehr als 3,5 Milliarden Dollar.

Elon Musk hat in dieser Woche Tesla-Aktien im Wert von mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar verkauft. Das war das zweite Mal, dass sich Musk nach der Übernahme von Twitter von Tesla-Aktien trennt. Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht, verkaufte Musk innerhalb von drei Tagen bis zum 14. Dezember fast 22 Millionen Tesla-Aktien. Damit hat Musk seit November vergangenen Jahres Tesla-Aktien im Wert von mehr als 39 Milliarden Dollar verkauft.

Es ist nicht klar, was den Tesla-CEO zu den jüngsten Verkäufen veranlasst hat. Auf eine Bitte um Stellungnahme reagierte das Unternehmen nicht. Am Dienstag hatte Musk jedoch getwittert: "Auf die Gefahr hin, das Offensichtliche zu sagen, hüte dich vor Schulden in turbulenten makroökonomischen Bedingungen, insbesondere wenn die Fed die Zinsen weiter anhebt."

Im Zuge der Übernahme durch Musk hat Twitter Schulden in Höhe von 13 Milliarden Dollar aufgenommen. Nach Schätzungen von Analysten könnte das Social-Media-Unternehmen damit jährliche Zinszahlungen von mehr als 1 Milliarde Dollar leisten müssen, verglichen mit etwa 51 Millionen Dollar im Jahr 2021.

Musks Vermögen schwindet

Musks Fokus auf Twitter hat einige Tesla-Investoren verärgert, da das Unternehmen die schlechteste jährliche Kursentwicklung in seiner Geschichte verzeichnet. Tesla-Aktien schlossen am Mittwoch mit einem Minus von 2,58 Prozent bei 156,80 Dollar und damit auf dem niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Insgesamt hat der Kurs in diesem Jahr rund 55 Prozent eingebüßt.

Das hat auch Auswirkungen auf Musks Vermögen, das sich laut Bloomberg Billionaires Index in diesem Jahr um mehr als 100 Milliarden auf rund 160 Milliarden Dollar verringert hat.

Musk hatte bereits im April, August und November dieses Jahres Tesla-Aktien verkauft. Nach den Transaktionen in diesem Monat hält Musk noch etwa 13,4 Prozent der Tesla-Aktien, womit er weiterhin der mit Abstand größte Aktionär des Elektroauto-Herstellers ist. Musk bezieht kein Gehalt von Tesla und erhält stattdessen Aktien.