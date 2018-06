Wirtschaft

Umstellung der Abgasreinigung: Neuer Partikelfilter bremst Porsche

Neuer Ärger im Volkswagen-Konzern: Die Sportwagen-Tochter Porsche stellt einem Pressebericht zufolge den Verkauf "sämtlicher Neuwagen" ein. Das Unternehmen spricht von einem eingeschränkten Angebot.

Porsche muss den Verkauf von Neuwagen wegen der neuen Abgasmesszyklen drosseln. "Es kommt vorübergehend zu einem eingeschränkten Angebot", sagte ein Sprecher in Stuttgart. "Aber wir stellen nicht den Verkauf von Neuwagen ein." Zuvor hatte die FAZ berichtet, Porsche verkaufe in Europa keine neuen Autos mehr. Der Sportwagenhersteller komme mit der Anpassung an neue Abgasnormen nicht hinterher.

Im sogenannten Konfigurator auf der Internetseite, mit dem sich interessierte Kunden ein Wunsch-Modell ihrer Wahl zusammenstellen können, sei seit 1. Juni ein Hinweis enthalten, dass einzelne Fahrzeuge "kurzzeitig nicht als frei konfigurierbarer Neuwagen erhältlich" seien, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" weiter. Hintergrund sei nach Angaben des Blattes, dass die VW-Tochter offenbar mehr Zeit bei der Umstellung auf die neuen Abgasprüfungen benötige. Porsche habe "die notwendigen technischen Maßnahmen unterschätzt", heißt es. Der Verkauf "sämtlicher Neuwagen" sei "ab sofort eingestellt".

Ein Porsche-Sprecher sagte n-tv.de, das Unternehmen mache seine "Modellpalette fit für die künftig gültigen Abgasnormen". Erforderlich dafür sei Umstellung der Modellpalette auf Ottopartikelfilter (OPF) und eine Neutypisierung bis spätestens 1. September. "Vorübergehend kommt es daher zu einem eingeschränkten Modellangebot", sagte er weiter. Kunden könnten sich jedoch an die Porsche-Zentren wenden. Wegen der Umstellung komme es in Europa "zu einer gestaffelten Einführung der Modellderivate".

Auch andere Herstellern stöhnen unter höheren Belastungen durch den neuen Prüfzyklus WLTP. Die Porsche-Mutter Volkswagen erwartet nach früheren Angaben, dass die Kosten dadurch steigen und rechnet mit Produktionseinschränkungen in den kommenden Monaten.

Die neuen Messverfahren zum Abgasausstoß von Neufahrzeugen gelten stufenweise von September diesen Jahres an. Bei der Online-Suche nach ihrem Wunschmodell werden interessierte Kunden an die Vertragshändler verwiesen. Dort sollen Kunden dem Bericht der Zeitung zufolge bei einzelnen Modellen bis "mindestens März 2019" vertröstet worden sein. "Kunden, die einen Porsche haben möchten, stehen damit vor dem Dilemma", heißt es in dem Bericht weiter, "einen Wagen aus dem Bestand mit alsbald veralteter Abgastechnik zu nehmen oder monatelang zu warten."

Quelle: n-tv.de