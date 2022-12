Tesla senkt Preise in den USA deutlich

Bei Tesla hält man nichts von Rabatten. Doch zum Jahresende lockt der E-Autobauer mit kräftigen Preissenkungen bei beliebten Modellen und kostenfreien Tankangeboten. Eine offizielle Erklärung gibt es nicht, doch im Audio-Chat seines neuen Unternehmens Twitter nennt Tesla-Chef Musk einen möglichen Grund.

Tesla bietet in den USA für zwei Modelle bis zum Jahresende kräftige Rabatte an. Wer zwischen dem 21. und dem 31. Dezember ein Model 3 oder ein Model Y kauft, spart 7500 US-Dollar, wie das Unternehmen von Milliardär Elon Musk auf seiner Webseite schreibt. Außerdem dürfen Neukunden Strom für 10.000 Meilen umsonst tanken - umgerechnet mehr als 16.000 Kilometer.

Nach Angaben des Finanzportals Bloomberg hat Tesla seine Rabatte für die beliebten Modelle im Vergleich zum Monatsbeginn verdoppelt. Der Preisnachlass wird als höchst ungewöhnlich bezeichnet, weil Musk selbst als Verfechter einer Null-Rabatt-Politik gilt. Die Trendwende wird daher als Zeichen dafür gewertet, dass die Nachfrage bei Tesla nachlässt. Im wichtigen chinesischen Markt wirbt der E-Autobauer bereits seit einigen Wochen mit kräftigen Rabatten.

Eine offizielle Bestätigung für diese Lesart liegt nicht vor. In einem Audio-Chat seines neuen Unternehmens Twitter gab Musk vergangene Nacht allerdings an, dass er im kommenden Jahr eine "ernsthafte Rezession" und eine geringe Nachfrage nach Autos erwarte.

Entlassungswelle droht

Bereits am Mittwoch wurde gemeldet, dass im kommenden Jahr eine Entlassungswelle bei Tesla droht. Im vergangenen Juni hatte Musk bereits den Abbau von rund der Stellen binnen drei Monaten angekündigt. Zuletzt hatten Analysten ihre Kursziele für die Aktie gekappt und das mit Befürchtungen begründet, dass die Nachfrage in China im kommenden Jahr die Auslieferungen bremst.

Die Aktien von Tesla, dem wertvollsten Autobauern der Welt, gehören in diesem Jahr zu den Papieren mit der schlechtesten Kursentwicklung unter den großen Autoherstellern und auch Technologieunternehmen. Am Donnerstag fiel der Kurs erneut um 8,9 Prozent. Insgesamt sind die Tesla-Papiere in diesem Jahr bereits um mehr als 60 Prozent gefallen.

Viele Anleger sind frustriert, weil Musk seit der Übernahme von Twitter viel Zeit als Chef des Kurznachrichtendienstes verbringt. Um den Kauf im Wert von 44 Milliarden Dollar zu stemmen, musste er außerdem Tesla-Aktien im Gesamtwert von fast 40 Milliarden Dollar verkaufen - obwohl Musk mehrfach angegeben hatte, dies nicht zu tun. Durch den Kauf von Twitter und dem Kursrutsch bei Tesla verlor der Milliardär in diesem Jahr zudem den inoffiziellen Titel "Reichster Mensch der Welt".