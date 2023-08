Wolfgang Grupp scheint manchmal aus der Zeit gefallen, aber der Erfolg gibt dem Trigema-Chef recht: Sein Unternehmen schreibt nach wie vor Gewinne. Warum? Häufig wird Gier zum Problem, verrät Grupp bei "Biz & Beyond". Die kommt ihm aber nicht ins Haus.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert steht Wolfgang Grupp an der Spitze des schwäbischen Bekleidungsherstellers Trigema. Mit seinen knallharten und schonungslosen Analysen sorgt der 81-jährige Kaufmann immer wieder für Furore, so auch im ntv-Erfolgspodcast "Biz & Beyond". Unter anderem verrät Grupp das Geheimnis seines Erfolgs, erklärt aber auch, warum er konsequent gegen eine Frauenquote ist.

Rund 700 Näherinnen besorgen für Trigema-Chef Grupp die Herstellung seiner Produkte: T-Shirts, Jogginghosen, Wäsche. Auch in Führungsjobs befördert Grupp Damen, aber nicht wegen einer Frauenquote. "Die müssen durch Leistung und durch das, was sie den anderen zeigen, in die Position kommen", sagt Grupp bei "Biz & Beyond". Bei Trigema komme es nicht auf Quote an, sondern auf das Können.

An diesen Knallhart-Analysen reiben sich manche Menschen. Pleiten, Pech und Pannen? Neckermann, Karstadt und Quelle? Wolfgang Grupp kennt sie alle, auch die Versandhauskönige vergangener Tage. "Ein Neckermann war erfolgreich, ist aber als Versager beerdigt worden", rechnet Grupp ab mit der Gier nach immer größeren Gewinnen. Erfolg zu haben, sei keine Kunst, sagte er. Das hätten viele Großen seiner Branche geschafft. "Nur den Erfolg durchstehen, das tun die wenigsten."

Trigema schreibt Gewinne

Sein Gegenmittel? Probleme rechtzeitig erkennen und lösen. "Wer zu mir sagt, er habe ein großes Problem, ist bei mir automatisch ein Versager." Denn wenn kleine Probleme schnell gelöst würden, würden gar keine großen entstehen. Aus der Zeit gefallen? Mag sein. Aber der Erfolg scheint Grupp recht zu geben. Denn während viele andere seiner Konkurrenten und früheren Auftraggeber gestrauchelt sind, schnurren bei Trigema die Nähmaschinen unaufhaltsam. Das Unternehmen schreibt Gewinne.

"Die Welt ist verrückt geworden", sagt Grupp. Anstand zähle nichts mehr. "Der Anständige ist nicht selten der Dumme." Das müsse sich wieder ändern - in dem sich die Gesellschaft auf frühere Werte konzentriert.

Sein Rat an Menschen, die beruflich erfolgreich sein wollen: Leistung zeigen und Stärken stärken. "Alle, die bei mir in einer leitenden Position sind, waren Lehrlinge", sagt Grupp. Externen Bewerbern für Führungsjobs, die sich Woche für Woche bei ihm melden, steht er kritisch gegenüber: "Wenn der so toll ist, wie er schreibt, und in Hamburg, Frankfurt und München war, und jetzt ist er bereit, zu mir nach Burladingen auf die Schwäbische Alb zu kommen? Der kann nur eine Flasche sein."