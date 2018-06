Wirtschaft

Neuer Shuttle-Service: Volkswagen testet Moia in Hamburg

Neuer Ansatz im Kampf gegen Stau, Stickoxide und Feinstaub: In der Hansestadt beginnt in wenigen Monaten ein möglicherweise richtungsweisendes Pilotprojekt zur urbanen Mobilität der Zukunft. Ein VW-Ableger experimentiert mit abgasfreien Elektro-Minibussen.

Die VW-Tochter Moia, zuständig für Mobilitätsdienstleistungen, geht in den ersten Monaten 2019 mit ihrem Shuttle-Service in Hamburg an den Start. Zu Beginn werde eine zweistellige Zahl an Elektro-Kleinbussen Fahrgäste durch die Stadt chauffieren, kündigte ein Sprecher an. Diese Zahl solle dann bald nach dem offiziellen Start auf 200 steigen, bis Ende 2020 werde Moia bis zu 500 Fahrzeuge einsetzen.

Im April hatte die Hansestadt den Betrieb der Volkswagen-Tochter genehmigt. Dazu werden eigens entwickelte, vollelektrische Kleinbusse auf Basis des Modells "Crafter" eingesetzt - Fahrgäste mit ähnlichen Zielen teilen sich dabei das Fahrzeug.

Für Europas größten Automobilkonzern ist das Moia-Angebot ein wichtiges Experiment, mit der das Wolfsburger Dax-Unternehmen auch Hinweise zur Zukunft der Mobilität in Innenstädten gewinnen will. Der Vorstoß löst allerdings unter Taxifahrern und bei den Betreibern des öffentlichen Nahverkehrs Unbehagen aus. Kritiker fürchten, dass die Kleinbus-Bestellung per App alteingesessenen Dienstleistern Konkurrenz machen könnte.

Elektro-Sammeltaxis von VW

Ursprünglich hatte Moia den Einsatz von 1000 Fahrzeugen beantragt. Der Moia-Sprecher erklärte, während der ersten beiden Jahre werde es eine begleitende Forschung dazu geben, ob der neue Service das Taxi-Angebot oder den öffentlichen Nahverkehr beeinflusst.

Später soll das Angebot ausgeweitet werden: Ab 2021 könne Moia die Zahl der eingesetzten Busse um weitere 500 erhöhen. Vor allem die Taxibranche - die sich in den vergangenen Jahren bereits mit einem aggressiven Markteintritt des Fahrdienstanbieter Uber auseinandersetzen musste - hegt starke Vorbehalte gegen Moia.

Quelle: n-tv.de