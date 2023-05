Seit fast sechs Jahrzehnten leitet Warren Buffett Berkshire Hathaway. Der Milliardär verwandelte die einst angeschlagene Textilfirma in ein Konglomerat mit Dutzenden von Unternehmen. Und das über die Maßen erfolgreich. Der jüngste Quartalsbericht der Investmentgesellschaft setzt ein Ausrufezeichen.

Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway von Warren Buffett hat im ersten Quartal einen Gewinn von 35,5 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Darin spiegeln sich die Gewinne von Aktien wie Apple, höhere andere Anlageerträge und eine Erholung beim Autoversicherer Geico wider, wie das Unternehmen mitteilte. Berkshire beschleunigte zudem den Rückkauf eigener Aktien und erwarb Anteile im Wert von 4,4 Milliarden Dollar. Zugleich seien die Investitionen in andere Unternehmen wie Chevron verringert worden.

Der Nettogewinn stieg von 5,58 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum auf 35,5 Milliarden. Hier schlägt sich auch der Anstieg des Aktienkurses von Apple um 27 Prozent nieder. Der Betriebsgewinn legte um 13 Prozent zu auf 8,07 Milliarden Dollar.

Der 92-jährige Milliardär Buffett leitet Berkshire seit 1965 und hat das Unternehmen von einer angeschlagenen Textilfirma in ein Konglomerat mit Dutzenden von Unternehmen verwandelt, darunter die BNSF-Eisenbahn, Berkshire Hathaway Energy sowie Produktions- und Einzelhandelseinheiten, darunter See's Candies und Dairy Queen-Eiscreme.

Vier Tochterfirmen im Gläubigerschutz

Das Portfolio ist dabei stetig auf dem Prüfstand: Erst Ende April war bekannt geworden, dass die Investmentfirma vier im Jahr 2007 erworbene Unternehmen im Zusammenhang mit Asbest-, Talk- und Umweltansprüchen in den Gläubigerschutz nach Chapter 11 schickt. Berkshire teilte mit, dass die Unternehmen Whittaker Clark & Daniels Inc, Brilliant National Services Inc, Terminals Inc und Soco West Inc ihre Geschäftstätigkeit im Jahr 2004 eingestellt hatten und ihr gesamtes Betriebsvermögen verkauften, bevor sie von Buffetts Investmentgesellschaft erworben wurden.

Berkshire erklärte, dass die vier Unternehmen weiterhin mit Verbindlichkeiten konfrontiert waren. So verurteilte ein Geschworenengericht in South Carolina im März den ehemaligen Talklieferanten Whittaker Clark zur Zahlung von mehr als 29 Millionen Dollar an eine Frau, die nach Angaben der Anwaltskanzlei kosmetischen Produkten mit Talkasbest ausgesetzt war. Berkshire teilte mit, dass die vier Unternehmen beim U.S. Bankruptcy Court for the District of New Jersey freiwillige Anträge nach Kapitel 11 gestellt haben.