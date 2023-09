Die chinesische Baubranche hat die Boomjahre offenbar erst einmal hinter sich. Das bekommt auch der ehemals größte Immobilienentwickler Country Garden zu spüren. Er kann Schulden später zurückzahlen, dennoch droht weiter die Zahlungsunfähigkeit.

Der hoch verschuldete chinesische Immobilienkonzern Country Garden hat von seinen Gläubigern die Zustimmung erhalten, eine bedeutende Schuldenrückzahlung aufzuschieben - womit ein Zahlungsausfall erst einmal abgewendet ist. Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtet, stimmten die Gläubiger am Freitagabend dafür, dass Country Garden eine Tranche von 3,9 Milliarden Yuan (498 Millionen Euro) erst 2026 zurückzahlen muss. Das Unternehmen bestätigte den Bericht zunächst nicht.

Die Zahlung der 3,9 Milliarden Yuan wäre eigentlich in den kommenden Tagen fällig geworden. Auch nach dem jetzt genehmigten Aufschub bleibt die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit für Country Garden jedoch bestehen.

So läuft kommende Woche die Frist für die Zahlung von Zinsen für zwei Darlehen aus, sodass umgerechnet 20,8 Millionen Euro fällig werden. Anfang August hatte Country Garden die Raten nicht begleichen können und daher einen 30-tägigen Aufschub erhalten, der am Dienstag endet.

Zahlungsausfall wird wahrscheinlicher

Country Garden ist einer der wichtigsten Baukonzerne Chinas. Bis Ende vergangenen Jahres häufte das Unternehmen 1,43 Billionen Yuan Schulden an. Am Mittwoch meldete der Konzern für das erste Halbjahr 2023 weitere Verluste in Höhe von 48,9 Milliarden Yuan. Eine Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens, das Zehntausende Menschen beschäftigt, hätte spürbare Folgen für Chinas Wirtschaft und darüber hinaus.

Die Ratingagentur Moody's stufte die Kreditwürdigkeit von Country Garden diese Woche weiter herab, von Caa1 auf Ca. Investitionen in den chinesischen Konzern werden damit als "hochspekulativ" eingeschätzt, bei denen "ein Zahlungsausfall oder sehr naher Zahlungsausfall wahrscheinlich" sei.

Das "Forbes"-Magazin führt Country Garden unter den 500 größten Unternehmen weltweit. Konzernchefin Yang Huiyan war bis vor Kurzem die vermögendste Frau Asiens, das Unternehmen galt trotz der Probleme der Immobilienbranche lange als finanziell stabil.

Der Bausektor in China hatte seit Ende der 90er-Jahre einen Boom verzeichnet, doch viele Unternehmer verschuldeten sich immer mehr. 2020 erließen die Behörden Maßnahmen, um die Überschuldung zu stoppen. Seitdem schaffen es große Bauträger häufig nicht, Projekte fertigzustellen.