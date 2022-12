Zinsschritt der Bank of Japan überrumpelt Märkte

"Kleine Schockwellen" Zinsschritt der Bank of Japan überrumpelt Märkte

Mit einer "Zinserhöhung durch die Hintertüre" überrascht die japanische Notenbank die Märkte. Experten rechnen mit heftigen Kursverlusten. Auch in Deutschland zeigen sich die Auswirkungen bereits.

Für weiteren Druck auf Europas Aktien- und Anleihemärkte dürfte die Bank of Japan sorgen. In einem überraschend deutlichen Schritt hat sie die Zinspolitik verschärft. "Damit wird das restriktive Vorgehen nochmal global unterstrichen", sagte ein Händler. Entsprechend fällt der Nikkei-Index um 2,5 Prozent, der Yen springt nach oben, für einen Dollar müssen statt 137 nur noch 133 Yen bezahlt werden. Die Straffung schockt auch den Bund-Futures in Deutschland, der 110 Ticks verliert.

Thomas Altmann von QC Partners nennt es einen "Paukenschlag der japanischen Notenbank". Viel schneller als erwartet trete die Bank of Japan dem Chor der restriktiven Notenbanken bei. Der Markt habe nur mit verbalen Hinweisen gerechnet, dass die Bank schon heute handelt, sei eine große Überraschung. "Die Vergrößerung des erlaubten Zinskorridors ist nichts anderes als eine Zinserhöhung durch die Hintertüre", so Altmann.

Die Aktion der Bank of Japan treffe die Börsen völlig unvorbereitet. "Das sind kleine Schockwellen, die die japanische Notenbank heute durch die Märkte schickt". Und wenn diese Schockwellen so kurz vor Weihnachten auf eine geringe Marktliquidität treffen, dann können die Kursverluste durchaus heftiger ausfallen.