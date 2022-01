Seit 2020 stellt das Startup Alpha Motor Corporation ein Fahrzeug nach dem anderen vor. Die neueste Übung der US-Amerikaner ist der E-Kombi Saga Estate. Zweifelsohne ein Hingucker und auch die Technik stimmt. Ob der Wagen aber am Ende wirklich gebaut wird, bleibt reine Spekulation.

Das 2020 gegründete Elektroauto-Startup Alpha Motor Corporation hat in den vergangenen Jahren eine Reihe sehenswerter Autokonzepte vorgestellt. Dieser Tradition bleiben die US-Amerikaner auch im neuen Jahr treu. Jüngster Wurf ist der in zwei Versionen vorgestellte E-Kombi Saga Estate. Zusätzlich zu einer Performance-Variante wurde das Familienauto mit Retro-Styling außerdem noch mit robuster Offroad-Aufmachung vorgestellt.

Beim Betrachten des Estate glaubt man an allen Ecken und Enden Bekanntes zu erkennen. (Foto: Alpha Motor Corporation)

Mit seinen runden Scheinwerfern erinnert der Estate an die Alfa-Romeo-Modelle der Siebziger- und Achtzigerjahre, wobei auch die aufgesetzten Außenspiegel diesen Eindruck verstärken. Betrachtet man das Heck, glaubt man hingegen eine Verwandtschaft zum aktuellen Audi A6 Avant zu erkennen. Im Kern handelt sich in beiden Fällen um einen Fünftürer mit großer Heckklappe, der Platz für bis zu fünf Passagiere und fast 991 Liter Gepäck bietet. Neben dem klassischen Laderaum im Fond zeichnet sich der Saga Estate noch durch einen weiteren Stauraum unter der Fronthaube aus.

Viel Platz und 480 Kilometer Reichweite

Auch der Innenraum des Estate sieht sich optisch der Vergangenheit verpflichtet. (Foto: Alpha Motor Corporation)

Ein zweimotoriger Allradantrieb soll den rund zwei Tonnen schweren Kombi in 6,3 Sekunden auf 96 km/h beschleunigen. Dank einer 85 kWh großen Batterie verspricht Alpha eine Reichweite von über 480 Kilometern. Das Fahrwerk ist rundum mit Einzelradaufhängung und Stabilisatoren an jeder Achse ausgeführt. Die Radgrößen variieren zwischen 17 und 20 Zoll, wobei die geplante Geländeversion stets auf 17-Zöllern mit 225/65er-Reifen stehen soll.

Innen zeichnet sich der Estate durch ein aufgeräumtes und sehr klassisch anmutendes Cockpit mit großen Displays aus, auf denen Tacho und Drehzahlmesser im Retro-Look erscheinen. Zentral auf dem Armaturenbrett ist zeitgemäß der Infotainment-Touchscreen untergebracht. Darunter befinden sich die Drehregler für die Klima- und Audioanlage. Zwischen den Vordersitzen befindet sich eine Mittelkonsole, die mit Getränkehaltern und Ablagefächern weitere Staumöglichkeiten bietet.

Den Saga Estate soll es ab 40.000 Euro geben. (Foto: Alpha Motor Corporation)

Die Preise für den Estate sollen nach Herstellerangaben bei umgerechnet 40.000 Euro starten. Ob Alpha Motor aber neben einer Designschmiede tatsächlich ein Autohersteller ist, bleibt abzuwarten. Denn von den bislang zwölf vorgestellten E-Autos ist noch nicht eins produziert worden.

In diesem Jahr, so das Unternehmen, will man aber deutliche Fortschritte in Richtung Markteintritt machen. So hieß es jedenfalls in der jüngsten Pressemitteilung. Es steht aber zu befürchten, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert werden.