Pedelecs sind eine feine Sache. Wenn da nur nicht die beschränkte Reichweite und die langen Ladezeiten wären. Eine alternative Lösung hat Pragma mit dem Brennstoffzellen-Bike Alpha 2.0 bereits im Angebot. Jetzt kommt das Mountain Ride.

Das Alpha 2.0 präsentierte Pragma Industries bereits vor zwei Jahren.

Die französische Firma Pragma Industries ist der erste Anbieter von E-Bikes mit Brennstoffzelle. 2017 wurde mit dem Alpha 2.0 die Serienversion eines City-E-Bikes vorgestellt. Jetzt haben die Franzosen mit dem Alpha Mountain Ride eine Mountainbike-Variante entwickelt.

Vorläufig bietet Pragma Industries sein Wasserstoff-E-Bike Flottenbetreibern wie Fahrradverleihern oder Lieferdiensten an. Diese können das Alpha 2.0 in einem 150.000 Euro teuren Paket bekommen, das neben zehn Fahrrädern zum Stückpreis von 7500 Euro eine 75.000 Euro teure Wasserstofftankstation umfasst. Mit dieser Tankstelle lassen sich täglich etwa 20 bis 30 Räder mit Treibstoff versorgen. Vor allem für Fahrradverleiher in bergigen Touristenorten könnte das Mountain Ride eine interessante Lösung sein, da sich längere Ladezeiten erübrigen und ordentlich Strecke gemacht werden kann. Die E-Bikes lassen sich in gut zwei Minuten mit Wasserstoff betanken.

Das Mountain Ride könnte vor allem Touristen in Bergregionen beflügeln.

Für die e-Unterstützung im Alpha 2.0 und im Alpha Mountain Ride sorgt ein 250 Watt 36 V Brose Antrieb der den Wasserstoff-Pedalritter immerhin auf 25 km/h beschleunigt. Während mit einem konventionellen Lithium-Ionen-Akku mit 360 Wh ungefähr 50 km Reichweite zu erwarten sind, bringt es das Bike mit Brennstoffzelle locker auf das Doppelte. Die 150 W PEM Brennstoffzelle speist sich aus einem 2 Liter fassenden Gaszylinder, in dem der Wasserstoff untergebracht ist. Für die Zwischenspeicherung nutzt Pragma eine 150 Wh Lithium-Ionen-Batterie, die vor den Antrieb geschaltet ist.

Ob und wann das Anfang 2019 auf der CES in Las Vegas vorgestellte Alpha Mountain Ride offiziell auf den Markt kommt, dazu haben sich die Franzosen noch nicht geäußert.