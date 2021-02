Sie sind nicht nur Namensvetter sondern auch Brüder im Geiste: Tom Jones eifert seinem Vorbild Sir Tom Moore nach und sammelt Spenden für den britischen Gesundheitsdienst NHS. Auf seine ersten Erfolge ist der 103-Jährige mächtig stolz.

Tom Jones begibt sich auf die Spuren von Rekord-Spendensammler "Captain Tom". Seit seinem 103. Geburtstag am Dienstag absolviert der Urgroßvater eine Runde nach der anderen im Garten seines Altersheims, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Bilder zeigen Jones - "nicht der Sänger", wie er sagt - im gestreiften Anzug und mit Krawatte. Bisher hat der Senior knapp 2000 Pfund (rund 2300 Euro) an Spenden für ein örtliches Hospiz eingenommen - noch etwas weniger als sein Vorbild Sir Tom Moore.

"Captain Tom" war nach einer Lungenentzündung positiv auf das Coronavirus getestet worden und Anfang Februar gestorben. Die Nachricht von seinem Tod wurde im ganzen Land mit großer Betroffenheit aufgenommen. Nach Angaben des Buckingham-Palastes schrieb auch Königin Elizabeth II. Moores Familie eine persönliche Beileidsbekundung. Sie hatte ihn im vergangenen Juli zum Ritter geschlagen.

Moore war zu einer nationalen Berühmtheit geworden, als er für den nationalen Gesundheitsdienst NHS um Spenden geworben hatte, indem er vor seinem 100. Geburtstag im vergangenen April hundert Mal mit seinem Rollator seinen Garten abschritt. Die Aktion fand so großen Zuspruch, dass er schließlich 33 Millionen Pfund (gut 36 Millionen Euro) für den NHS sammelte.

Auch Jones, der seit neun Jahren im Altersheim in Bexleyheath rund 70 Kilometer südöstlich von London lebt, will mit seiner Aktion die Arbeit des Gesundheits- und Pflegepersonals würdigen. "Ich war so glücklich, dass ich irgendwie helfen kann", sagte er der PA. "Am Mittwoch habe ich 1,44 Meilen (2,3 Kilometer) geschafft, das ist nicht schlecht für einen 103-Jährigen."