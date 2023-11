In Hamburg finden Polizeibeamte die Leichen von zwei Männern in ihrer Wohnung. Schnell kommt der Verdacht auf, dass sie keines natürlichen Todes gestorben sind. Noch am selben Tag wird der Mitbewohner der beiden festgenommen.

Nach einem zweifachen Tötungsdelikt in einer Unterkunft in Hamburg ist ein 29-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Er steht im Verdacht, zwei Mitbewohner gewaltsam getötet zu haben, wie die Hamburger Polizei mitteilte.

Die Hintergründe und die Todesumstände waren zunächst nicht bekannt. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen laufen noch. Polizeibeamte fanden die Leichen von zwei 21 und 42 Jahre alten Männern am Freitagmorgen nach einem Hinweis in ihrer Wohnung in einer Unterkunft in Hamburg-Winterhude. Es ergab sich demnach ein erster Verdacht, dass beide eines nicht natürlichen Todes starben.

Im Zuge der von der Mordkommission übernommenen Ermittlungen geriet der Mitbewohner der Getöteten ins Visier. Der Ukrainer wurde noch am Freitag vorläufig festgenommen. Das Amtsgericht Hamburg erließ am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl gegen den Mann.

Ein Unterbringungsbefehl zur einstweiligen Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt wird gegen einen Beschuldigten angeordnet, wenn dieser nicht oder vermindert schuldfähig ist.