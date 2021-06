Unwetter in Baden-Württemberg 64-Jähriger ertrinkt in eigener Wohnung

Bei starken Regenfällen in Baden-Württemberg werden rund 15 Häuser überflutet. Ein 64-jähriger Mann kann sich nicht mehr aus seiner Kellerwohnung retten und stirbt. Die Situation in der Region bleibt angespannt.

In der baden-württembergischen Gemeinde Rot an der Rot ist ein 64 Jahre alter Mann bei einem Unwetter in seiner Wohnung ertrunken. Der in einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses lebende Mann sei am Montagabend von den Wassermassen überrascht worden und habe sich nicht mehr aus der Wohnung retten können, sagte ein Polizeisprecher. Erst mehrere Stunden nach dem Abfließen des Hochwassers habe die Feuerwehr den Leichnam bergen können.

Anhaltende starke Regenfälle führten in der Region zu einer schweren Unwetterlage. Wie eine Sprecherin des Landratsamts Biberach an der Riß sagte, waren rund 15 Gebäude von Hochwasser betroffen. Die Feuerwehr war demnach mit 250 Einsatzkräften in den betroffenen Gemeinden vor Ort und pumpte Gebäude aus. Die Arbeiten dauerten am heutigen Dienstag an.

Nach Angaben der Sprecherin des Landratsamts entspannte sich die Lage zwar in mehreren in dem Landkreis betroffenen Gemeinden. Angespannt sei die Situation aber weiter in mehreren Kommunen. So habe in Ummendorf der Pegel der Riß die dreifache Höhe des normalen Stands. Landrat Heiko Schmid von den Freien Wählern sei vor Ort, um sich einen Eindruck in den betroffenen Gemeinden zu verschaffen.