Der "Guardian" bekommt erschütternde Zahlen vom britischen Gesundheitsdienst NHS. Demnach sterben Tausende Menschen in England nach einer Corona-Infektion, die sie sich erst während eines aus anderen Gründen bedingten Klinikaufenthalts zuziehen. Es gibt nun eine erste Forderung.

Bis zu 8700 Menschen in England sind nach einer Corona-Infektion gestorben, die sie sich im Krankenhaus zugezogen hatten. Das geht aus Daten des Nationalen Gesundheitsdiensts NHS hervor, wie der "Guardian" berichtete. Demnach erkrankten mehr als 32.000 Menschen seit März 2020 während eines aus anderen Gründen bedingten Klinikaufenthalts mit Covid-19. Etwa 8700 von ihnen starben innerhalb von 28 Tagen nach ihrem positiven Test. In wie vielen Fällen Covid-19 die ausschlaggebende Todesursache war oder womöglich nur ein zusätzlicher Faktor, ist nicht bekannt.

Der ehemalige Gesundheitsminister Jeremy Hunt sprach im Zusammenhang mit den im Krankenhaus übertragenen Corona-Infektionen von einem "stillen Skandal" der Pandemie. Tausende Todesfälle seien vermeidbar gewesen, sagte der konservative Politiker dem "Guardian" zufolge. In einem Tweet forderte er die dringende Überprüfung der Belüftungssysteme in Krankenhäusern.

Besonders zu Beginn der Pandemie hatten Krankenhausmitarbeiter in Großbritannien immer wieder über einen Mangel an Schutzkleidung geklagt. Die Zeitung hatte die Daten im Rahmen eines sogenannten Freedom-of-Information-Requests von NHS-Organisationen erfragt.

Den Auswertungen des "Guardian" zufolge infizierten sich alleine in den Unikliniken in Birmingham, Liverpool und Manchester jeweils über eintausend Menschen während anders bedingter Klinikaufenthalte mit Corona. Von den an den Birminghamer Unikliniken Infizierten starben schließlich über 400. Die Daten zu den Nottinghamer Unikliniken zeigen fast 280 Corona-Tote nach Infektionen in den zugehörigen Krankenhäusern. Der "Guardian" erhielt nach eigenen Angaben Daten von 81 Krankenhausgesellschaften. Bei über 120 hatte das britische Medium angefragt.

Auch indische Virusvariante macht Sorgen

Großbritannien galt zwischenzeitlich als Erfolgsmodell, was die Bekämpfung der Corona-Pandemie angeht. Ein harter Lockdown und ein hohes Impftempo hatten die Infektionszahlen so weit gedrückt, dass die Bundesregierung das Land vorübergehend ganz von der Liste der Corona-Risikogebiete nahm. In der vergangenen Woche wurde es wegen der indischen Virusvariante zunächst wieder in die niedrigste Risikokategorie eingestuft. Seit Sonntag gilt für das Vereinigte Königreich sogar wieder die höchste Risikostufe. Damit wird die Einreise aus Großbritannien nach Deutschland drastisch beschränkt. Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen dürfen ab Sonntag nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen nach Deutschland befördern.