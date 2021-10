Bürogebäude gerät in Brand

Bürogebäude gerät in Brand Acht Tote bei Flugzeugabsturz nahe Mailand

Kurz nach dem Start gerät der Motor eines Propellerflugzeugs in Brand. Die Maschine stürzt daraufhin in ein Bürogebäude nahe Mailand und geht in Flammen auf. Acht Menschen kommen ums Leben. Die italienische Flugsicherheitsbehörde ermittelt.

Beim Absturz eines Propellerflugzeugs in Norditalien sind acht Menschen ums Leben gekommen. Wie die Zeitung "Il Corriere della Sera" berichtete, starben sieben Passagiere und der Pilot. Das Flugzeug des Typs Pilatus PC-12 stürzte demnach kurz nach dem Start vom Mailänder Flughafen Linate am frühen Nachmittag in San Donato Milanese ab, einer Stadt mit etwa 30.000 Einwohnern südöstlich von Mailand. Ziel des Flugs war demnach Olbia auf Sardinien.

Die Maschine stürzte in ein leer stehendes Gebäude und geriet in Brand. Unter den Opfern war der Zeitung zufolge auch ein Kind. Der 30-jährige Pilot stammte demnach aus Rumänien. "Das Flugzeug hatte einen brennenden Motor und stürzte geradewegs ab, ohne irgendwelche Manöver zu machen, es stürzte einfach ab", berichtete ein Augenzeuge der Tageszeitung.

Die PC-12 ist ein einmotoriges Propellerflugzeug, das bis zu neun Passagiere transportieren kann. Die italienische Flugsicherheitsbehörde ermittelt zum Absturz.