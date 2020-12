Mit Alkohol und Feuerwerk feiern neun Personen in einer Cottbuser Wohnung ein rauschendes Fest. Als die Polizei anrückt, um die Party zu beenden, eskaliert die Situation. Zwei Teilnehmer werden festgenommen, darunter die betrunkene Veranstalterin von der AfD.

In Cottbus ist eine illegale Corona-Party aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei musste in der Nacht zu Sonntag ausrücken, nachdem sich Anwohner über Ruhestörung und Feuerwerk aus einer Wohnung im Stadtzentrum beschwert hatten. Darin trafen die Beamten auf insgesamt neun Personen im Alter von 18 bis 46 Jahren. Unter ihnen war auch die 33-jährige Inhaberin der Wohnung, die laut Polizei betrunken war, sich aggressiv verhielt und ihre Identität nicht preisgeben wollte. Nach Angaben der "Lausitzer Rundschau" handelt es sich bei ihr um Monique Buder, die für die AfD in der Cottbuser Stadtverordnetenversammlung sitzt.

Im Laufe des Gesprächs eskalierte die Situation der Polizei zufolge. Demzufolge griff ein weiterer Partygast einen Beamten an, der daraufhin stürzte. Als der Polizist am Boden lag, soll der betrunkene 35-Jährige sich auf ihn gekniet und gewürgt haben. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray konnten die Beamten den Mann überwältigen. Er und die 33-jährige Monique Buder wurden festgenommen.

Allem Anschein nach war die 33-Jährige nicht die einzige AfD-Politikerin, die der Party beiwohnte. Dem Bericht zufolge feierte auch der Brandenburger Landtagsabgeordnete Daniel Freiherr von Lützow aus Blankenfelde-Mahlow in Cottbus mit. Beide gelten laut "Lausitzer Rundschau" als Gegner der Maskenpflicht. So soll Buder im November an einer "Querdenker"-Demonstration in Leipzig teilgenommen haben, von Lützow an einem Protestmarsch im August. Auf Nachfrage wollten beide den Polizeieinsatz nicht kommentieren. Das Gesundheitsamt und die Kriminalpolizei ermitteln.