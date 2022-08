Alberto Balocco im Jahr 2015: Der Unternehmer kam am Freitag bei einem Unwetter ums Leben.

Das italienische Familienunternehmen Balocco blickt auf eine lange Tradition mit weltberühmten Süßwaren zurück. Doch binnen kürzester Zeit verliert die Firma zwei wichtige Köpfe. Nach dem Tod seines 91-jährigen Vaters kommt auch CEO Alberto Balocco auf tragische Weise ums Leben.

Der italienische Unternehmer Alberto Balocco ist tot. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, starb der 56-Jährige am Freitagnachmittag durch einen Blitzschlag in den italienischen Alpen nahe Turin. Balocco war mit einem 55-jährigen Freund in rund 2300 Metern Höhe auf einem Schotterweg mit E-Bikes unterwegs, als sie den Berichten zufolge von einem Unwetter überrascht wurden.

Der Kuchen Panettone zählt zu den bekanntesten Produkten von Balocco. (Foto: PantherMedia / Claudio Divizia)

"Da oben ist man Gefahren ausgesetzt", zitierte die italienische Zeitung "La Stampa" eine Sprecherin der alpinen Bergrettung. Es gebe keine Schutzhütten oder hohe Bäume, an denen sich Blitze entladen könnten. Ein Autofahrer entdeckte die leblosen Körper der beiden in einer Kurve und alarmierte die Rettungskräfte. Doch alle Wiederbelebungsmaßnahmen schlugen fehl. Die Staatsanwaltschaft Turin leitete Ermittlungen ein.

Alberto Balocco war CEO des gleichnamigen Familienunternehmens, das für seine Süßwaren wie unter anderem dem traditionellen Weihnachtskuchen Panettone bekannt ist. Der Präsident der Region Piemont, Alberto Cirio, zeigte sich schockiert "über diese plötzliche Tragödie", berichtete "La Repubblica". Er kondolierte der Familie des Verstorbenen und hob dessen Bedeutung für die Region Piemont, in der das Unternehmen ansässig ist, hervor.

Vor nicht einmal zwei Monaten war bereits der Vater von Alberto Balocco, Aldo Balocco, im Alter von 91 Jahren gestorben. Er hatte der Nachrichtenagentur APA zufolge das von seinem Vater Francesco Antonio 1927 gegründete Süßwarenunternehmen in einen Konzern umgewandelt, der 500 Mitarbeiter beschäftigt und 2021 einen Umsatz von 200 Millionen Euro erzielte. Alberto Balocco hinterlässt der "Bild"-Zeitung zufolge eine Frau und drei Kinder. Ob seine Schwester Alessandra, die Miteigentümerin des Familienunternehmens ist, seine Nachfolge antritt, sei noch unklar.