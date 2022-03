Nach Monaten des Tanzverbots darf in den Diskotheken der Metropolen Berlin und Hamburg wieder gefeiert werden. Vor einem Club der Hauptstadt ist das Gedränge so groß, dass mehrere Menschen Panikattacken bekommen. Auch in Österreich kommt es zu Tumulten.

Mit dem Ende des coronabedingten Tanzverbots stürmten am ersten Wochenende viele Menschen in Clubs und Discotheken. In Berlin löste großes Gedränge vor einem Club einen Polizeieinsatz aus. Mehrere Menschen hätten Panikattacken erlitten, ein Mann sei in Ohnmacht gefallen, eine Frau sei ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit.

In Berlin hatten sich nach Angaben der Polizei am Freitagabend etwa 1500 bis 2000 Menschen vor einem Club gedrängt. Die Polizei rückte mit rund 70 Einsatzkräften an und räumte den Hof vor dem Club. Seit Freitag dürfen die Clubs und Diskotheken ihre Tanzflächen wieder öffnen. Genesene und Geimpfte müssen sich zusätzlich testen lassen, wenn sie auf die Tanzfläche wollen.

Viel los in Hamburg

Auch in Hamburg haben viele Menschen haben in der Nacht das Wiedereröffnen der Clubs und Diskotheken gefeiert. "Die Sehnsucht nach Zerstreuung war auf jeden Fall spürbar", sagte der Geschäftsführer des Hamburger Clubkombinats, Thore Debor. Vor vielen Clubs hätten sich lange Schlangen gebildet. "Gerade an der Sternbrücke war es sehr voll." Von anderen Orten habe er aber auch Berichte gehört, dass es nicht ganz so voll gewesen sei.

Wie in Berlin darf auch in Hamburg seit Freitag unter anderem in Musikclubs und Diskotheken wieder ohne Maske getanzt werden. Insgesamt habe eine gute, ausgelassene Stimmung geherrscht, sagte Debor. "Es war durchaus ein befreiender Moment." Aber es gebe auch Berichte, nach denen es zunächst Unsicherheiten der Menschen beim Tanzen gegeben habe. Die Sehnsucht nach Zerstreuung sei auf eine große Welle der Solidarität mit der Ukraine getroffen. Es habe in den Clubs vielfältige Spendensammlungen für die verschiedensten Aktionen, Initiativen und Hilfsorganisationen gegeben.

Tumulte bei Salzburg

In Österreich führte das Ende fast aller Corona-Beschränkungen zu tumultartigen Szenen vor einem Tanzlokal in Oberndorf bei Salzburg, wie die dortige Polizei mitteilte. Das Lokal wurde demnach auch von vielen Menschen aus dem benachbarten Bayern besucht. Dort versammelten sich ein paar Hundert Nachtschwärmer laut Polizei schon Stunden vor Mitternacht - und damit vor dem in Kraft treten der Lockerungen am heutigen Samstag - vor dem Tanzlokal bei Salzburg.

Im Gedränge hätten einige Besucher das Bewusstsein verloren, berichtete die Polizei weiter. Zehn Polizisten mussten einschreiten und ließen den Club frühzeitig öffnen, um die Situation zu entschärfen. Eine verletzte Person musste vom Roten Kreuz versorgt werden. Am Ende konnte nur die Hälfte der Wartenden in die Diskothek. Die Nachtgastronomie war coronabedingt in Österreich seit zwei Jahren geschlossen.