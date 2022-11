In Los Angeles gerät ein Autofahrer mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und rast in eine Gruppe von Polizeischülern, die am frühen Morgen ihrem Lauftraining nachgehen. Nur die in der ersten Reihe können ausweichen. Ein Polizeisprecher erklärt, es sehe nach einem "schrecklichen Unfall" aus.

Ein Auto ist in Los Angeles in eine Gruppe von joggenden Polizeischülern gerast und hat 25 von ihnen verletzt. Der 22-jährige Fahrer wurde nach dem Vorfall noch vor Ort festgenommen. Es sehe nach einem "schrecklichen Unfall" aus, sagte Polizeisprecher Alex Villanueva. Laut Presseberichten war der Unfallwagen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs.

Villanueva erklärte laut US-amerikanischen Medien, dass fünf der Rekruten schwere Verletzungen erlitten hätten. Diese seien möglicherweise "lebensverändernd", sagte er, und umfassten Kopfverletzungen, Knochenbrüche und verlorene Gliedmaßen.

Fahrer wohl nicht betrunken

Erste Atem-Alkoholtests ergaben laut Villanueva, dass der Fahrer nicht betrunken war. Die "Los Angeles Times" zitierte Polizeikreise, wonach der Fahrer aussagte, er sei schläfrig gewesen. Der 22-Jährige sei daraufhin Drogentests unterzogen worden.

Die Polizeianwärter waren am Morgen beim Joggen, als das Fahrzeug offenbar ungebremst in die Gruppe raste. "Es sah aus wie nach einem Flugzeugabsturz", schilderte Villanueva. Überall hätten Menschen "mit unterschiedlichen Verletzungen" gelegen. "Es war für alle Beteiligten ziemlich traumatisch."

Gemeinsamer Lauf am Morgen

Die Gruppe von insgesamt runde 75 Polizeischülern war Berichten zufolge am frühen Morgen zum gemeinsamen Lauf ausgebrochen - auf einer Strecke, die öfters im Trainingsprogramm für Rekruten genutzt werde.

Villanueva sagte demnach, dass nur diejenigen, die vorne rannten, das Auto sahen, denn es sei schnell passiert. "Sie sind aus dem Weg gesprungen, aber die Leute dahinter hatten keine Chance, weil sie es nie gesehen haben", so Villanueva. Laut einem seiner Kollegen kam das Auto erst zum Stehen, als es gegen einen Lichtmast prallte.