Als Soldat war Jean-Louis Georgelin in Algerien und Bosnien-Herzegowina im Einsatz, als Generalstabschef der französischen Streitkräfte verantwortete er Einsätze in der Elfenbeinküste und Afghanistan. Sein Herzensprojekt aber war der Wiederaufbau von Notre-Dame. Nun verunglückt der General.

Frankreich trauert um einen 74-jährigen General, der für den Wiederaufbau der niedergebrannten Kathedrale Notre-Dame verantwortlich war. "Mit dem Tod von General Jean-Louis Georgelin verliert die Nation einen ihrer großen Soldaten. Frankreich einen seiner großen Diener. Und Notre-Dame den Baumeister seiner Wiedergeburt", schreibt der französische Präsident Emmanuel Macron auf der Plattform, die früher Twitter hieß.

Georgelin war von 2006 bis 2010 Generalstabschef der französischen Streitkräfte. Im April 2019 wurde er von Macron damit beauftragt, den Wiederaufbau von Notre-Dame zu organisieren und zu übersehen. Mehreren Medienberichten zufolge starb er bei einem Wanderausflug in den französischen Pyrenäen. Mitglieder der Bergwacht fanden seine Leiche demnach am Freitagabend am Mont Valier.

Demnach hatte ein Betreiber einer Berghütte in der Region die Bergwacht verständigt, weil Georgelin nicht von seiner Wanderung zurückgekommen war. Es heißt, der General sein allein unterwegs gewesen. Ersten Berichten zufolge gehen die Ermittler von einem Unfall aus. Wie es aussieht, ist er in einer Höhe von 2650 Meter gestürzt.

Wiedereröffnung von Notre-Dame 2024

Georgelin wurde 1948 geboren und war Fünf-Sterne-General. Vom 2002 bis 2006 war er Stabschef des damaligen französischen Präsidenten Jacques Chirac. Als Generalstabschef der französischen Streitkräfte verantwortete er im Anschluss Militäreinsätze in der Elfenbeinküste, Afghanistan, im Balkan und im Libanon. Als Soldat war Georgelin unter anderem in Algerien und Bosnien-Herzegowina im Einsatz.

Für den Wiederaufbau von Notre-Dame wählte ihn Macron auch aus, weil Georgelin ein gläubiger und praktizierender Katholik war. "Meine Aufgabe ist es, die Kathedrale im bestmöglichen Zustand an den katholischen Glauben zurückzugeben", sagte Georgelin einmal. Menschen aller Überzeugungen hätten geweint, also das Pariser Wahrzeichen abgebrannt sei. In der weltberühmten Kathedrale war es 2019 zu einem verheerenden Feuer gekommen. Das Dach von Notre-Dame wurde fast vollständig zerstört, der sogenannte Vierungsturm stürzte ein. Kommendes Jahr soll die Kathedrale wiedereröffnet werden.