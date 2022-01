Der konservative Journalist Olavo de Carvalho gilt als Vordenker der extremen Rechten in Brasilien. Präsident Bolsonaro verehrt ihn und folgt seinen verschwörungsideologischen Lehren. Nun stirbt der 74-Jährige - mutmaßlich an den Folgen einer Corona-Infektion. Er hatte die Tödlichkeit des Virus stets abgestritten.

Der als Guru des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro geltende Journalist Olavo de Carvalho ist im Alter von 74 Jahren in den USA gestorben. "Mit großem Bedauern teilt die Familie von Professor Olavo de Carvalho die Nachricht von seinem Tod am Abend des 24. Januar in der Region von Richmond, Virginia, mit, wo er im Krankenhaus lag", hieß es in einem Tweet auf dem Profil Carvalhos am Dienstag. Die Todesursache wurde darin nicht genannt.

Heloísa de Carvalho, die mit ihrem Vater gebrochen hat, twitterte, dass er im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sei. "Am Tag, an dem Olavo sagte, dass es keinen von Corona verursachten Todesfall gibt, habe ich eine liebe Freundin verloren", schrieb sie. Nach Medienberichten unter Berufung auf Anhänger Olavo de Carvalhos war er kürzlich positiv auf das Coronavirus getestet worden.

De Carvalho war Journalist und Essayist, sich selbst sah er als christlichen Philosophen. In seinen Werken vertrat er esoterische und verschwörungsideologische Positionen. Seine Bücher und Online-Kurse trugen dazu bei, die brasilianische Rechte vor den Präsidentschaftswahlen 2018, aus denen Bolsonaro als Sieger hervorging, zu stärken. Für sie war er ein brillanter Denker. Bei großen Teilen der Linken war er verpönt.

In der Corona-Pandemie spielte Carvalho das Virus immer wieder herunter. Der brasilianische Präsident Bolsonaro, ein Corona-Verharmloser und Impfskeptiker, bezeichnete Carvalho als "einen der größten Denker der Geschichte unseres Landes. Olavo war ein Gigant im Kampf für die Freiheit und ein Leuchtturm für Millionen von Brasilianern. Sein Beispiel und seine Lehren werden uns für immer prägen".