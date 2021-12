Der frühere New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo sieht sich derzeit Vorwürfen der sexuellen Belästigung ausgesetzt und hat deshalb bereits sein Amt aufgegeben. Nun trifft es auch seinen Bruder: Star-Moderator Chris Cuomo wird von CNN suspendiert, da er offenbar tiefer drinsteckt, als bisher bekannt war.

Der CNN-Moderator und Bruder des früheren New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo, Chris Cuomo, ist von seinem Arbeitgeber "auf unbestimmte Zeit" suspendiert worden. Die Maßnahme sei eine Reaktion auf die Veröffentlichung neuer Dokumente in Zusammenhang mit den Vorwürfen sexueller Belästigung gegen Andrew Cuomo durch die New Yorker Staatsanwaltschaft, teilte CNN am Dienstag mit. Denen zufolge sei Chris Cuomo enger in die Verteidigung seines Bruders eingebunden gewesen als zunächst bekannt. "Diese Dokumente, in die wir vor ihrer Veröffentlichung nicht eingeweiht waren, werfen ernste Fragen auf", hieß es von einem CNN-Sprecher. Er habe gegen die Regeln des Senders verstoßen.

Aus den Tausenden von Seiten, die Generalstaatsanwältin Letitia James am Montag dazu veröffentlicht hatte, geht laut BBC News hervor, dass Chris Cuomo die Mitarbeiter des Gouverneurs immer wieder dazu gedrängt hatte, ihn eine größere Rolle bei der Verteidigung seines Bruders spielen zu lassen. "Sie müssen mir vertrauen", schrieb er demzufolge im März an Melissa DeRosa, die Sekretärin des Gouverneurs. Im vergangenen Jahr hatte CNN kurzzeitig die Regel außer Kraft gesetzt, die Cuomo daran gehindert hatte, über seinen Bruder zu berichten, als in New York die Coronavirus-Pandemie besonders tobte. Der Moderator begann dann, seinen Bruder auf Sendung zu interviewen, und lobte seine Führungsqualitäten als Gouverneur.

Der demokratische Politiker Andrew Cuomo war im August nach Vorwürfen sexueller Belästigung durch mehrere Frauen nach zehn Jahren im Amt als Gouverneur New Yorks zurückgetreten. Sein Bruder, der 51-jährige Chris Cuomo, hatte damals schon mitgeteilt, dass er seinem Bruder Rat erteilt habe - die nun veröffentlichten Dokumente deuten aber auf ein intensiveres Engagement hin. Chris Cuomo arbeitet seit rund 20 Jahren als TV-Moderator, seit rund 10 Jahren bei CNN.

Vorwurf: Griff unter die Bluse

Ende Oktober war Strafanzeige gegen Andrew Cuomo wegen eines mutmaßlichen Sexualdelikts gestellt worden. Wie US-Medien unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichteten, wird Cuomo beschuldigt, im Dezember 2020 in seiner Residenz einer Mitarbeiterin unter die Bluse gegriffen und ihre Brust berührt zu haben. Er habe dies getan, um das Opfer "zu erniedrigen und seine sexuellen Wünsche zu befriedigen", zitierten die Medien aus den Unterlagen.

Die Anwältin des Politikers wies die Vorwürfe zurück. Die Strafanzeige sei nicht von der Frau selbst, sondern von einer Ermittlerin des Sheriff-Büros in Albany, der Hauptstadt des Bundesstaates, eingereicht worden. Die Mitarbeiterin hatte Cuomo zuvor bereits öffentlich beschuldigt, sie seinerzeit sexuell belästigt zu haben.