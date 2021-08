Aktuell gilt in Österreich die 3G-Regel: Nur Geimpfte, Getestete oder Genesene haben Zugang in Bars und Clubs.

Auch in Österreich steigen wieder die Corona-Fälle. Sollte der Trend anhalten überlegt die Regierung noch im Herbst nur noch Geimpften Zutritt zu Clubs und Bars zu gestatten. Denn dort gebe es ein hohes Risiko von Superspreader-Events. Bisher gilt in Österreich die 3G-Regel - auch für die Einreise.

Bei weiter steigenden Corona-Zahlen könnten in Österreich ab Herbst nur noch geimpfte Personen Zutritt zu Clubs und Bars haben. "In der Nachtgastronomie haben wir die Situation, dass viele Ungeimpfte auf Geimpfte treffen. Daher gibt es hier besonderes Risiko von sogenannten Superspreader-Events", hieß es in einer Pressemitteilung von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.

Sobald sich das soziale Leben im Herbst wieder nach innen verlege, die Infektionszahlen weiter steigen und die Impfquote unter Jungen niedrig bleibe, werde die Maßnahme laut Bundesregierung in Betracht gezogen. Die zuständigen Ministerien meldeten zuletzt 1328 neue Corona-Infektionen in Österreich. Das entsprach dem höchsten Wert seit Anfang Mai. 326 Patienten mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Aktuell gilt in Österreich die 3G-Regel: Geimpfte, Getestete oder Genesene haben Zugang zu Gastronomie, Sport- und Freizeitveranstaltungen oder zu sogenannten körpernahen Dienstleistungen, wie etwa Friseuren. Wer vollständig geimpft, getestet oder genesen ist, kann praktisch alle Angebote ungehindert nutzen. Masken sind in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Wien ist strenger: Dort herrscht Maskenpflicht in allen Geschäften. Für 3G-Bereiche brauchen Kinder in der Hauptstadt ab sechs einen Test. Im Rest des Landes erst ab zwölf.

Die 3G-Regel gilt auch für die Einreise nach Österreich. Touristen stehen gleichzeitig viele Gratistest-Angebote zur Verfügung. Auch in Deutschland sollen ab diesem Montag die "3G-Regel" für den Zugang zu bestimmten Innenräumen bundesweit greifen: Hinein kann nur, wer geimpft, genesen oder frisch negativ getestet ist.