Fallzahlen steigen rasant Corona-Lage in den USA verschärft sich

Mehr als 125.300 Menschen müssen derzeit wegen Covid-19 in US-Kliniken behandelt werden.

Bis zum Ende des vergangenen Jahres sollten eigentlich 20 Millionen US-Bürger gegen das Coronavirus geimpft sein. Doch dieses Versprechen konnte Präsident Trump nicht halten. Sein Land bekommt die Pandemie nicht unter Kontrolle. Nach den Feiertagen schnellen die Fallzahlen wieder in die Höhe.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich in den USA in den vergangenen Wochen rasant beschleunigt. Medienberichten zufolge wird diese Entwicklung unter anderem auf die Familienfeiern und Reisen zu Thanksgiving Ende November sowie die Weihnachtsfeierlichkeiten zurückgeführt. Während das Land erst am 9. November die Schwelle von zehn Millionen Infektionen überschritten hatte, wurde die 20-Millionen-Marke nun nur wenige Wochen später gerissen.

Wie aus den Daten der "New York Times" hervorgeht, registrierten die Behörden zum Jahresanfang 147.159 neue Fälle binnen 24 Stunden. Damit stieg die Zahl der seit Pandemiebeginn bekannten Infektionen auf mehr als 20,1 Millionen. Durchschnittlich registrierten die Vereinigten Staaten im Verlauf der vergangenen Woche mehr als 195.000 Neuinfektionen pro Tag. Der Zeitung zufolge ist das ein Anstieg um elf Prozent im Vergleich zum Durchschnitt 14 Tage zuvor.

Die Zahl der Todesfälle infolge einer Corona-Infektion stieg demnach auf 347.956 (das sind knapp 2000 mehr als am Vortag). Damit sind die USA mit Abstand das Land mit den meisten Corona-Infektionen und Todesfällen weltweit. Mit mehr als 3800 Todesfällen an einem Tag hatten die Vereinigten Staaten erst am Mittwoch einen neuen traurigen Rekord aufgestellt. Derzeit müssen landesweit mehr als 125.300 Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden.

Trump preist "medizinisches Wunder" an

Die Hoffnungen von vielen der rund 330 Millionen Bürgern ruhen daher auf den Mitte Dezember gestarteten Corona-Impfungen. Bislang haben fast drei Millionen Menschen in den USA eine erste Impfdosis erhalten - weitaus weniger als die von Präsident Donald Trump ursprünglich bis zum Jahresende versprochenen 20 Millionen. Mehr als zwölf Millionen Dosen wurden nach Behördenangaben bislang landesweit verteilt. Wegen logistischer Probleme und der Überlastung vieler Krankenhäuser kommt es jedoch zu Verzögerungen bei den Impfungen.

Trump, der die Gefahr durch das Virus wiederholt heruntergespielt hatte, pries in seiner Silvesterbotschaft das "medizinische Wunder" der Corona-Impfung. "Die am meisten gefährdeten Bürger erhalten bereits den Impfstoff, und Millionen Dosen werden schnell durch das ganze Land geschickt", erklärte er.