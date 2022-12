Niedrige Temperaturen und gefrierender Regen können in den kommenden Tagen vielerorts in Deutschland für gefährlich glatte Straße sorgen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach und die Meteorologen von ntv warnen vor möglichen Unwettern und Glatteis. Die Aussichten für die kommenden Tage im Detail:

Dienstag

Am Dienstag bleibt es dem ntv-Wetterteam zufolge in weiten Teilen recht freundlich - die Sonne scheint, besonders in einem breiten Streifen vom Nordwesten bis in den Südosten. Nach Südwesten hin wird es nach einem vielfach heiterem Beginn wolkiger und vom Breisgau bis zum Bodensee könnte es am Abend schneien.

Im Nordosten ziehen Wolken auf und vereinzelt fallen schwache Schneeschauer. Von der Nordsee her in den Norden Schleswig-Holsteins ziehen Schauer, in Nordseenähe meist jedoch als Regen. Weiter verbreitet ist Dauerfrost bei maximal minus 5 bis 0 Grad, am Niederrhein und im Ruhrgebiet sowie auf den Nordfriesischen Inseln bis 2 Grad. Ein frischer Südwest- bis Südostwind sorgt an den Küsten für kühle Temperaturen.

Mittwoch

Achtung! Am Mittwoch wird es glatt. Von Westen zieht das Schneetief heran und bringt Schnee und Schneeregen mit. Im Süden in Regen übergehende Niederschläge sorgen auf den kalten Böden für Glatteisgefahr! Die Höchstwerte liegen bei minus 3 Grad und im südlichen Vorpommern bei bis 5 Grad am südlichen Oberrhein.

Donnerstag

Am Donnerstag droht ebenfalls Glätte-Gefahr: Besonders im Südwesten ist gefrierender Regen möglich, in der südlichen Mitte Schneefall. Trocken bleibt es nur im Südosten. An der Nordseeküste bis in die Nordhälfte Schleswig-Holsteins sind Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei etwa minus 2 Grad in der Lausitz und 6 Grad am Bodensee.

Freitag

Im Süden, sowie an der Ostsee und in der Eifel schneit es kräftig. Im Nordwesten erwartet uns nur milder Schneefall und längere sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte liegen bei ungefähr minus 3 Grad in Görlitz und bis 4 Grad auf den Ostfriesischen Inseln.

Wochenende

Am Wochenende ist zu Hause bleiben angesagt: Denn in den östlichen Mittelgebirgen zieht strenger Frost bei Werten unter minus zehn Grad auf. In der Nacht zum Sonntag kann es im Süden und Südosten örtlich sogar bis zu minus 20 Grad kalt werden.

Nächste Woche

Der Winter geht auch in der neuen Woche in die Verlängerung, wie Wetterexperte Björn Alexander verrät. Zunächst mit regionalem Schnee und Glätte, bevor es kurz stabiler und dann wieder abwechslungsreicher wird. Zur Wochenmitte lassen die Wettercomputer nämlich ein Tief nach Deutschland ziehen, das reichlich Schnee im Gepäck haben könnte.

Auch die Frage nach der Weißen Weihnacht treibt viele von uns um. Doch sie kann frühestens am Ende der Woche beantwortet werden. Denn es zeichnet sich eine spannende Entwicklung und eine mögliche Weichenstellung bis Weihnachten ab.