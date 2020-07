Lage in US-Supermarkt eskaliert

Lage in US-Supermarkt eskaliert Ein Toter nach Streit um Maskenpflicht

In Michigan sind Masken beim Einkaufen erst seit kurzem vorgeschrieben.

Zwei Männer geraten in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Michigan in Streit, weil einer von ihnen keinen Mund-Nase-Schutz trägt. Der Konflikt eskaliert, es kommt zu einer Messerstecherei. Der Angreifer stirbt kurze Zeit später auf der Flucht durch eine Polizeikugel.

Erst vergangenen Dienstag hat der US-Bundesstaat Michigan die Maskenpflicht beim Einkaufen eingeführt. Doch noch scheinen sich nicht alle Einwohner an die neue Regel halten zu wollen - mit dramatischen Folgen in einem Fall nahe der Stadt Lansing. Nach einem Streit in einem Supermarkt ist ein Mann tot.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am frühen Morgen: Sean Ernest Ruis betritt ohne Mund-Nasen-Schutz einen Supermarkt der Kette "Quality Dairy". Dort weist ihn ein 77-jähriger Kunde auf die neue Regelung hin, doch der Mann lehnt das Benutzen einer Gesichtsbedeckung weiterhin ab. Auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt eskaliert die Situation. Ruis sticht auf den älteren Mann ein, der daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert werden muss, aber den Angriff überlebt.

Angreifer stirbt im Krankenhaus

Ruis flüchtet mit dem Auto, aber wird kurze Zeit später von der Polizei gestellt. Laut Bericht der Beamten zeigt er sich weiterhin uneinsichtig. Er verlässt sein Fahrzeug, geht auf die Einsatzkräfte zu und bedroht sie mit dem Messer. Einer der Polizisten soll den Mann mehrfach aufgefordert haben, die Waffe niederzulegen. Erst als Ruis darauf nicht reagiert, feuert er auf ihn. Der 43-jährige erliegt später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Eine Überwachungskamera hält die Situation zwischen Ruis und den Polizisten fest, das Video hat die Polizei bei Twitter hochgeladen.

In den USA herrscht noch immer keine Einigkeit über das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes. Präsident Donald Trump hatte im April Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC verkündet, nach denen das Tragen einer Maske empfohlen wird. Er hatte aber umgehend deutlich gemacht, dass er selber keine tragen wolle, und das mit seinen regelmäßigen Corona-Tests begründet. Ihm wird vorgeworfen, durch sein Auftreten ohne Schutzmaske ein schlechtes Vorbild in der Pandemie abzugeben. Erst vor wenigen Tagen sah man ihn das erste Mal mit einem Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit.