Den großen Temperaturkontrasten, die es zum Start ins Wochenende noch gab, folgten einmal mehr teils heftige Gewitter. Besonders auffällig waren hierbei zum Beispiel die großen Hagelkörner, die es mit bis zu 5 Zentimetern Durchmesser im Norden unseres Landes gab. Hierzu brachte dort ein massiver Gewitterkomplex über 165.000 Blitze. Derweil wurden zum Beispiel in Baden-Württemberg orkanartige Windböen bis über 110km/h gemeldet. Außerdem fiel stellenweise mehr Regen binnen weniger Stunden als im ganzen Monatssoll, wie in Boltenhagen (Mecklenburg-Vorpommern) mit über 60 Litern pro Quadratmeter.

Doch damit ist in der neuen Wetterwoche glücklicherweise erst einmal Schluss. Denn zum Wochenstart beglückt uns Hoch "Tale" und sorgt für schönes Sommerwetter mit ansteigenden Temperaturen. Außerdem locken nachmittags gerne mal Freibäder und Badeseen. Die Wassertemperaturen in den Seen liegen oft bei 19 bis 24 Grad. Und weil am Freitag in Berlin und Brandenburg bereits die Sommerferien starten, lohnt sich natürlich auch mal der Blick auf die Wassertemperaturen von Nord- und Ostsee. Dort erwarten Sie zurzeit noch recht frische 15 bis knapp 20 Grad.

n-tv Meteorologe Björn Alexander.

Während der Osten zum Teil schon in die Ferien geht, dürften sich viele Menschen im Süden und im Westen Deutschlands auf das nächste lange Wochenende freuen. Am Donnerstag ist nämlich Fronleichnam und der Freitag passt somit perfekt als Brückentag. Leider eher mit wechselhaften und weniger warmen Aussichten. Zudem drohen beim Wetterwechsel zuvor auch mal wieder teilweise schwere Gewitter mit Unwettergefahr.

Last but not least ist am Freitag der längste Tag des Jahres und demzufolge die kürzeste Nacht. Kurzum: Mittsommer beziehungsweise kalendarischer Sommerbeginn. Hier die Details bis dahin sowie für das erste Sommerwochenende.

Montag

Am Montag ist die Wetterwelt in Deutschland überall in Ordnung. Uns erwartet sehr sonniges Hochsommerwetter mit meistens 13 bis 16 Sonnenstunden. Es sollte überall trocken und gewitterfrei bleiben. Die Temperaturen erreichen meist angenehme 25 bis 28, am Oberrhein an die 30 Grad. Im Küstenumfeld sowie im Bergland bleibt es frischer mit 22 bis 24 Grad.

Dienstag

Die Sonne dominiert nach wie vor und höchstens im Nordwesten könnte das Schauer- und Gewitterrisiko ansteigen. Die Temperaturen legen noch einen Zahn zu und erreichen oft 27 bis 30, im Osten und im Südwesten bis 32 Grad. Kühler bleibt es weiterhin an der Nordsee bei Seewind mit 23 Grad.

Mittwoch

Und nochmals erwartet uns viel Sonne bei noch heißeren 30 bis 33 Grad. Weniger warm ist es lediglich an der Küste und auf den Bergen 27 bis 29 Grad. Hierbei wird die Luft von Westen her allerdings allmählich feuchter und schwüler, so dass am Nachmittag und Abend von Frankreich und Benelux her erste Hitzegewitter aufblitzen können.

Donnerstag (Fronleichnam)

Nach derzeitigem Stand müssen wir uns verbreitet auf Regengüsse und Gewitter einstellen. Die heiße Luft wird dabei nach Osten abgedrängt und damit sind sehr wahrscheinlich mal wieder Unwetter durch Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen drin. Wann und wo wird von den Wettercomputern aber noch sehr unterschiedlich prognostiziert. Aus Westen setzt sich mit 22 bis 26 Grad frischere Luft durch. Im Osten und Südosten bleibt es bei 28 bis 32 Grad dagegen noch zunehmend schwül-warm bis -heiß.

Freitag (kalendarischer Sommerbeginn)

Es ist ebenfalls oft nass und gewittrig. Am ehesten sonnig und trocken kommen noch der Westen und der Nordwesten durch den längsten Tag des Jahres. Die Temperaturen: im Osten und Südosten 26 bis 28, sonst 22 bis 24 Grad.

Am Wochenende

Aus heutiger Sicht wird es für die meisten von uns wieder beständiger und sonniger. Einzig im Süden sind anfangs noch Gewittergüsse unterwegs. Hierbei bringen es die Temperaturen am Samstag auf 20 bis 26 Grad und am Sonntag auf 24 bis 30 Grad.