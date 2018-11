Panorama

Junge lag leblos im Wald: Festnahme nach Fund von totem 16-Jährigen

Nach einem Streit mit einem Freund kommt ein Jugendlicher nicht nach Hause zurück. Die Polizei sucht ihn mit einem Großaufgebot und findet schließlich seine Leiche. Kurz darauf wird die Festnahme eines Verdächtigen gemeldet.

Nach dem Tod eines 16-Jährigen im nordrhein-westfälischen Wenden ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, laufen die Ermittlungen unter anderem zur Todesursache auf Hochtouren. Weitere Erkenntnisse erwarten die Ermittler bei der für den späten Vormittag vorgesehenen Obduktion.

Die Leiche des Jungen war von der Polizei unweit des Schulzentrums in Wenden in einem Waldstück gefunden worden, wie die Polizei am Mittwochabend mitgeteilt hatte. Demnach ergaben Zeugenaussagen einen Hinweis auf den Fundort.

Der Junge war seit Dienstagmittag im Sauerland vermisst worden. Nach Angaben der Polizei war er nach einem Streit mit einem Freund nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Schule hatte er zuvor geschwänzt. Die Polizei hatte die Bevölkerung bei der Suche nach dem Jugendlichen um Mithilfe gebeten und ein Foto des 16-Jährigen veröffentlicht. Medienberichten zufolge waren mehr als 100 Einsatzkräfte an der Suche beteiligt.

Quelle: n-tv.de