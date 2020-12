Nach einer Weile in den Armen von Dr. Varon beruhigte sich der traurige Patient schließlich und hörte auf zu weinen.

Mehr als 250 Tage ist Joseph Varon in einem Krankenhaus in Houston ununterbrochen im Einsatz. In der Corona-Pandemie arbeiten der Arzt und sein Team am Limit. Dass dabei die Menschlichkeit nicht auf der Strecke bleibt, zeigt ein Foto, das weltweit Millionen Menschen berührt.

Ein Arzt im Schutzanzug hält an seinem 252. Arbeitstag in Folge auf einer Corona-Intensivstation einen älteren Patienten tröstend im Arm: Diese Szene im United Memorial Medical Center in Houston im US-Bundesstaat Texas hielt ein Fotograf der Agentur Getty Images vergangene Woche mit der Kamera fest. Seitdem ging das Foto mit dem Chefarzt Joseph Varon im Internet um die Welt.

Varon sagte dem US-Fernsehsender CNN, er habe bereits 252 Tage ununterbrochen gearbeitet, als er am US-Feiertag Thanksgiving den weißhaarigen Patienten sah. Der Mann versuchte, aus seinem Bett zu kommen. "Ich will bei meiner Frau sein", sagte der ältere Herr laut Varon unter Tränen. Das habe ihm sehr leidgetan: "Ich habe mich sehr traurig gefühlt, so wie er." Der Patient habe schließlich zu weinen aufgehört und sich besser gefühlt. Für den älteren Patienten gibt es Hoffnung: Laut Varon soll er vor Ende der Woche entlassen werden.

Vielen Patienten drücke die Isolation auf den Corona-Intensivstationen aufs Gemüt, sagte Varon weiter. "Sie sind in einem Zimmer, in das Leute nur in Raumanzügen kommen", erklärte der Arzt. "Einige Patienten versuchen zu fliehen. Letztens hat jemand versucht, sich aus dem Fenster davon zu machen." Die Patienten fühlten sich auf der abgeschotteten Intensivstation isoliert, "sie wollen da einfach nur raus".

Varon schilderte CNN auch, welche enorme Belastung die Arbeit auf der Covid-Station in Houston für das Personal sei. "Meine Krankenschwestern brechen zusammen, manche weinen mitten am Tag, weil sie wegen Situationen wie dieser traurig werden", sagte Varon.

Im CNN-Interview mahnte der Arzt auch die US-Bevölkerung, die Hygieneregeln einzuhalten: "Leute sind draußen in Bars, Restaurants, Einkaufszentren. Es ist verrückt. Die Leute hören nicht zu und enden dann auf meiner Intensivstation." Wenn sich die Leute endlich richtig verhielten, könnten Beschäftigte im Gesundheitswesen wie er endlich einmal wieder zur Ruhe kommen.