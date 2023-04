Dritter Fall in wenigen Tagen Frauen in USA nach Auto-Verwechslung angeschossen

In den Vereinigten Staaten werden täglich Menschen durch Schusswaffen getötet oder verletzt. Aktuell sorgen Fälle für Aufsehen, bei denen diese nach Verwechslungen zum Einsatz kommen. Zuletzt gibt es Angriffe auf einen 16-Jährigen und eine 20-Jährige, kurz danach auf zwei Cheerleader.

Bei einem erneuten Verwechslungsfall in den USA sind zwei Cheerleader durch Schüsse verletzt worden. Eine der jungen Frauen wollte in der Nacht auf Dienstag nach eigenen Angaben nach einem Training im Bundesstaat Texas auf einem Parkplatz in ihr Auto steigen - öffnete aber versehentlich die Tür eines anderen Fahrzeugs, in dem ein fremder Mann saß. Erschrocken kehrte sie zum Auto einer Mannschaftskameradin zurück, mit dem sie und andere Cheerleader zu dem Parkplatz gefahren waren.

"Ich sehe, wie der Kerl durch die Beifahrertür aussteigt und rolle mein Fenster runter, um mich zu entschuldigen", sagte Heather Roth in einem vom Sender KTRK veröffentlichten Video. "Er hat die Hände in die Höhe geworfen und dann eine Schusswaffe gezogen, und er hat einfach angefangen, auf uns alle zu schießen." Roth wurde laut KTRK durch einen Streifschuss leicht verletzt. Eine Teamkollegin wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Als mutmaßlichen Schützen nahm die Polizei einen 25-Jährigen fest. Ihm wird "tödliches Verhalten" zur Last gelegt, was in Texas mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden kann.

In den vergangenen Tagen hatte es in den USA mehrere aufsehenerregende Fälle gegeben, in denen Menschen nach einer Adressverwechslung durch Schüsse getötet oder verletzt wurden. So feuerte vergangene Woche in Kansas City im Bundesstaat Missouri ein 84-jähriger weißer Hausbesitzer auf einen 16-jährigen Schwarzen, der seine Geschwister bei Freunden abholen wollte und sich an der Haustür geirrt hatte. Am Samstag erschoss dann im Bundesstaat New York ein 65-Jähriger eine 20-jährige Frau. Diese hatte sich zusammen mit drei Bekannten bei der Suche nach dem Haus eines Freundes ebenfalls in der Adresse geirrt.