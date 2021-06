Großrazzia gegen kriminellen Clan in NRW

SEK-Einsatz in mehreren Städten

SEK-Einsatz in mehreren Städten Großrazzia gegen kriminellen Clan in NRW

Polizisten während der Razzia nach der Durchsuchung einer Villa in NRW.

Sie durchsuchen Häuser und Wohnungen, in Leverkusen rückt die Polizei mit einem Panzerwagen an: Bei einer Razzia geht die Polizei in Nordrhein-Westfalen gegen Clankriminalität vor. Im Zentrum steht wohl die Familie des "Paten von Berlin".

Bei Ermittlungen gegen Clankriminalität durchsuchen derzeit Spezialkräfte der Polizei rund 30 Objekte in Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf sowie vom Landeskriminalamt sind Beamte im Rheinland, Bergischen Land, am Niederrhein und im Ruhrgebiet im Einsatz. Laut Mitteilung werden Haftbefehle vollzogen, Vermögen beschlagnahmt sowie Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte durchsucht. Dabei geht es in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf um den Verdacht des bandenmäßigen Betrugs und der Geldwäsche.

Im Zusammenhang mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Duisburg gegen einen Beschuldigten wurden am Morgen mehrere Objekte in Duisburg, Leverkusen und Gelsenkirchen durchsucht. Aus ermittlungstaktischen Gründen will die Polizei derzeit keine weiteren Angaben machen.

Auch über das Dach verschaffte sich die Polizei Zutritt zu einer Villa. (Foto: picture alliance/dpa)

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, fuhr die Polizei bei ihrem Einsatz in Leverkusen mit einem Panzerwagen vor. Das Tor einer Villa sei eingerammt worden, die Ermittler hätten einen Mann festgenommen und aus dem Haus geführt. Dem Bericht zufolge richtet sich die Großrazzia gegen kriminelle Mitglieder der Familie von Mahmoud Al-Zein, der bis Januar Oberhaupt eines libanesischen Clans in Deutschland gewesen sei. Al-Zein nennt sich selbst "Pate von Berlin", sein richtiger Name ist Mahmut Uca. Er sei Ende Januar in die Türkei ausgereist, da er andernfalls abgeschoben worden wäre.

Laut "Bild"-Zeitung ist Uca mehrfach vorbestraft - unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, räuberischen Diebstahls und Drogenhandels. Viermal sei er zu Haftstrafen verurteilt worden. Derzeit gelte eine Wiedereinreisesperre von sechs Monaten für den 54-Jährigen, der nicht nur Berlin, sondern auch jahrelang in Duisburg-Marxloh gelebt habe. Für den Nachmittag haben die Ermittler im Landeskriminalamt eine Pressekonferenz angekündigt.