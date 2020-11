Ein Ende des Fallzahlen-Anstiegs ist in Hildburghausen derzeit nicht absehbar.

In keinem Landkreis ist das Ausbruchsgeschehen derzeit schlimmer als in Hildburghausen. Dabei sind viele Tests noch gar nicht analysiert. Der Landrat des Thüringer Hotspots plant deshalb mit einer 7-Tage-Inzidenz von 500. Die Maßnahmen werden deshalb verschärft.

Der thüringische Landkreis Hildburghausen weist derzeit deutschlandweit die höchste 7-Tage-Inzidenz auf. Aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts geht hervor, dass sich in den vergangen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 396 Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Eine Trendumkehr ist nach Aussage von Landrat Thomas Müller nicht in Sicht. Er erwartet im Gegenteil einen weiteren dramatischen Anstieg: "Wir werden jetzt Richtung 500 marschieren", sagte der CDU-Politiker. Dieser Wert kann demnach schon am Dienstag erreicht werden, weil viele Corona-Tests noch nicht analysiert wurden.

Müller befürwortet deshalb weitere Verschärfungen der Anti-Corona-Maßnahmen. Bei einem Krisentreffen mit Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner wurde nach Angaben des MDR entschieden, alle Schulen und Kitas im Landkreis für unbestimmte Zeit zu schließen. Auch weitere Kontaktbeschränkungen seien nötig, erklärte Müller schon vor dem Gespräch. "Wir müssen vor die Welle kommen und diese brechen", sagt er. Klare Infektionsherde seien kaum mehr auszumachen. Inzwischen gebe es flächendeckend in allen Institutionen Fälle. Schulen, Kitas, Verwaltungen, Polizei und auch Altenheime seien massiv betroffen.

Aus Sicht von Müller ist das Infektionsgeschehen in Hildburghausen auch deshalb bemerkenswert, weil es sich um einen Flächenlandkreis ohne wirkliche Ballungsgebiete handelt. "Das sind 63.000 Einwohner auf einer Fläche von rund 937 Quadratkilometern", sagte er. In Berlin leben auf einer ähnlichen Fläche knapp 3,8 Millionen Menschen. In der Hauptstadt weist derzeit der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mit einer 7-Tage-Inzidenz von 350 den höchsten Wert. Deutschlandweit ist dies der vierthöchste Wert.