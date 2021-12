Diese Zahl erschreckt nicht nur Intensivmediziner: In 51 deutschen Landkreisen gibt es wegen der zahlreichen Corona-Infizierten kein freies Intensivbett mehr. Das führt zu Einschränkungen bei der Behandlung von Patienten in anderen Bereichen der Kliniken.

Die Intensivstationen in Deutschland stehen nach Angaben der Vereinigung der Intensivmediziner (DIVI) unter großem Druck. Aus der Notfallreserve wurden demnach bereits mindestens 693 sogenannte High-Care-Betten aktiviert. Dies gab der wissenschaftliche Leiter des DIVI-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, auf Twitter bekannt.

In einem High-Care-Bett werden Patientinnen und Patienten in der Regel künstlich beatmet. Die Kliniken in Deutschland melden dem Intensivregister als Notfallreserve ihre verfügbaren Kapazitäten an Betten und Mitarbeitern, die sie bei dringendem Bedarf innerhalb von sieben Tagen zusätzlich einsetzen können. Bundesweit sind laut DIVI-Intensivregister nur noch zwölf Prozent der Intensivbetten frei.

Wenn die Notfallreserve aktiviert wird, bedeutet dies laut Karagiannidis Einschränkungen für die Behandlung in anderen Bereichen der Kliniken. Durch die hohe Zahl an Covid-Patienten, die auf Intensivstationen der Kliniken in Deutschland behandelt werden müssen, steht ein Großteil der Häuser unter Druck. Zahlreiche planbare Operationen müssen aktuell verschoben werden.

Bundesweit 4947 Covid-19-Intensivfälle

Bundesweit liegt der Anteil der Covid-19-Fälle unter Intensivpatienten bei 22,3 Prozent. Insgesamt befinden sich 4947 Covid-19-Intensivfälle in stationärer Behandlung, davon werden 2702 invasiv beatmet. Es gibt jedoch große Unterschiede zwischen den Bundesländern. In 51 Landkreisen gibt es den tagesaktuellen Daten des DIVI-Registers zufolge kein einziges freies Intensivbett. In 50 Landkreisen ist die Mehrzahl der genutzten Intensivbetten von Corona-Infizierten belegt - das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Intensivpatienten mit Covid-19 erkrankt sind.

In zehn Landkreisen machen Corona-Infizierte sogar zwei Drittel oder mehr aller Patienten auf Intensivstationen aus. In 28 Landkreisen müssen alle Covid-19-Patienten aktuell beatmet werden. Im Landkreis Straubing-Bogen etwa gibt es zwölf Intensivbetten, von denen aktuell elf belegt sind. Zehn Patienten befinden sich wegen Corona in Behandlung, nur ein Patient liegt wegen eines anderen Leidens dort.