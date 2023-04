"Die Aktuelle" verspricht ihren Leserinnen und Lesern in der aktuellen Ausgabe eine "Welt-Sensation". Doch das angebliche Interview mit Formel-1-Legende Michael Schumacher ist computergeneriert. Der Verlag entlässt die Chefredakteurin fristlos.

Die Funke Mediengruppe trennt sich von der Chefredakteurin, die für das gefälschte Interview mit Formel-1-Legende Michael Schumacher in der Illustrierten "Die Aktuelle" verantwortlich ist. Anne Hoffmann werde mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden, erklärt der Verlag in einer Pressemitteilung. "Dieser geschmacklose und irreführende Artikel hätte nie erscheinen dürfen. Er entspricht in keiner Weise den Standards von Journalismus, wie wir ihn bei einem Verlag wie Funke erwarten." Der Verlag bittet außerdem um Entschuldigung bei der Familie Schumacher.

In der Ausgabe vom 15. April hatte "Die Aktuelle" ihren Leserinnen und Lesern auf der Titelseite eine "Welt-Sensation!" versprochen. Zu einem alten Foto Schumachers aus dessen aktiver Rennfahrerzeit hieß es weiter: "Michael Schumacher - Das erste Interview!"

Das Blatt hatte jedoch nie mit dem zurückgezogen lebenden Schumacher gesprochen: Sein Antworten wurden mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) generiert. "Es klingt täuschend echt" und "was dahinter steckt" stand kryptisch auf der Titelseite der Zeitschrift.

"Privat ist privat"

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Schumacher erlitt beim Skifahren Ende 2013 bei einem Skiunfall eine schwere Kopfverletzung. Über den Gesundheitszustand des 54-Jährigen ist bis heute nur wenig bekannt, mit Hinweis auf die Privatsphäre ihres Ehemanns und Vaters wollen sich Ehefrau Corinna und Schumachers Kinder nicht äußern. "'Privat ist privat', wie er immer sagte", sagte Corinna Schumacher zuletzt in einer Netflix-Dokumentation aus dem Jahr 2021: "Michael hat uns immer beschützt, und jetzt beschützen wir Michael."

Die Familie hat bereits angekündigt, dass sie nach dem Fake-Interview rechtliche Schritte gegen "Die Aktuelle" einleiten wird. Zu der sich anbahnenden juristischen Auseinandersetzung äußert sich die Funke Mediengruppe in der Pressemitteilung nicht.