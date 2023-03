Corinna Schumacher bei einem Rennen ihres Sohnes Mick 2022 in den Niederlanden.

Über das Privatleben von Michael Schumacher dringt so gut wie nichts an die Öffentlichkeit. Seine Frau Corinna lebt seit seinem schweren Unfall äußerst zurückgezogen. Das jedenfalls sagt "Schumis" früherer Teamchef Eddie Jordan. Aber an seinen drastischen Aussagen gibt es auch Zweifel.

Die Familie des 2013 schwer verunglückten Ex-Rennfahrers Michael Schumacher hält ihr Privatleben streng unter Verschluss. Nun behauptet Schumachers erster Teamchef Eddie Jordan, dass dessen Ehefrau Corinna ein äußerst zurückgezogenes Leben führe. "Sie ist wie eine Gefangene", sagt der 74-Jährige dem britischen Wettportal OLBG.

"Es ist jetzt fast zehn Jahre her und Corinna konnte nicht zu einer Party, zum Mittagessen oder zu diesem oder jenem gehen." Demnach werde sie andauernd mit Fragen zu Schumachers Gesundheitszustand konfrontiert. "Sie wird ständig auf ihn angesprochen, obwohl sie das gar nicht braucht."

Jordan, der Schumacher einst sein erstes Rennen in der Formel 1 ermöglichte, hatte ihn kurz nach seinem Unfall besuchen wollen. Corinna hätte dies verweigert - "zu Recht, weil zu viele Menschen ihn besuchen wollten."

Im Jahr 2013 zog sich der siebenfache Formel-1-Weltmeister Schumacher infolge eines Ski-Unfalls ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Die Familie hat sich seither aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch stimmt es wirklich, was Jordan über Corinna Schumacher sagt? Die "Bild"-Zeitung zitiert einen nicht namentlich genannten Freund der Familie, dessen Aussagen ein anderes Bild zeichnen.

"Corinna war in den letzten Jahren bei vielen Formel-1-Rennen vor Ort", sagt der Informant. Dort sei sie "ganz entspannt" durch das Fahrerlager gelaufen. "Sie ist eine selbstbewusste, gestandene Frau, die sich ganz bestimmt nicht versteckt." Diesen Eindruck vermitteln auch Aufnahmen, die Corinna Schumacher bei Rennen ihres Sohnes Mick zeigen.