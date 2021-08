In Norden von Australien bekommt jedes Kind beigebracht, auf keinen Fall einfach in den nächstbesten Fluss zu springen - die Gefahr durch Krokodile ist zu hoch. Zwei Männer wollen trotzdem nicht auf eine Abkühlung verzichten, einer wird dabei von einem Leistenkrokodil schwer verletzt.

In Australien sind zwei Männer beim Schwimmen von einem Krokodil angegriffen und schwer verletzt worden. Einer der beiden wurde vor der Cape-York-Halbinsel im abgelegenen Nordosten des Landes von einem Leistenkrokodil attackiert, wie Denis O'Sullivan vom Rettungsdienst Queensland örtlichen Medien in Cairns sagte. Er erlitt erhebliche Verletzungen an Kopf, Brust und Armen. Sein Freund konnte ihn retten, trug dabei jedoch Fleischwunden an beiden Armen davon. Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitagnachmittag.

Die Männer, bei denen es sich laut Medienberichten um Militärangehörige handelte, mussten per Beiboot, Hubschrauber und Flugzeug in das rund 800 Kilometer entfernte Krankenhaus in Cairns gebracht werden. Ihr Zustand sei inzwischen stabil, sagte O'Sullivan. Der Jüngere sei jedoch nur knapp mit dem Leben davongekommen: "Ich denke, er hat großes Glück, dass er noch lebt und heute noch hier ist, um seine Geschichte zu erzählen."

Im Norden Australiens kommt es immer wieder zu teilweise tödlichen Angriffen durch Krokodile. So war im Februar ein Fischer nicht mehr von einem Angelausflug zurückgekehrt. Später fand man im Inneren eines gefangenen Krokodils menschliche Überreste, an seinem Boot waren massive Bissspuren erkennbar. Die Behörden warnen davor, im Nordteil des Landes unbedarft in Flüssen und Seen baden zu gehen, da dort immer mit der Gefahr durch Krokodile gerechnet werden müsse.