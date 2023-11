Im September 2020 meldet eine Bekannte einen 54-Jährigen Wanderer als vermisst. Eine mehrtägige Suchaktion bleibt damals erfolglos. Nun entdecken Waldarbeiter in Oberbayern schließlich die sterblichen Überreste des Mannes.

Waldarbeiter haben bei Ruhpolding in Bayern die Leiche eines seit mehr als drei Jahren vermissten Wanderers entdeckt. Die Arbeiter fanden am Montag in unwegsamem Gelände zunächst den Rucksack und dann wenige Meter entfernt die sterblichen Überreste des 54-Jährigen, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am in Rosenheim mitteilte.

Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sondern es sei von einem tragischen Unglücksfall auszugehen. Eine Bekannte hatte den Mann im September 2020 als vermisst gemeldet.

Bei umfassenden Suchmaßnahmen wurde dessen Auto entdeckt. Trotz eines mehrtägigen Einsatzes zahlreicher Polizisten und auch eines Polizeihubschraubers konnte der Wanderer damals nicht gefunden werden.