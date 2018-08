Panorama

Messerangreifer auf der Flucht: Mann ersticht Arzt in Offenburg

In Offenburg hat es am Morgen einen tödlichen Messerangriff gegeben. Ein Mann hat in einer Arztpraxis einen Arzt und eine Helferin mit einem Messer angegriffen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Mediziner starb kurze Zeit später. Die Mitarbeiterin wurde schwer verletzt, sie kam ins Krankenhaus. Der Arzt erlag noch an seinem Arbeitsplatz seinen Verletzungen, wie lokale Medien berichten.

Der Täter flüchtete. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot von über 20 Polizeistreifen aus Offenburg und dem gesamten Umland nach ihm. Beteiligt waren unter anderem Polizeihubschrauber, eine Hundestaffel und Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Etwa eine Stunde später nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln. "Baden Online" schreibt, der Tatverdächtige sei in Offenburg bekannt. Die Ermittler seien dabei, zu prüfen, ob der Festgenommene als Täter infrage komme. Wie die "Badische Zeitung" berichtet, hinterlässt der getötete Arzt eine Frau und eine Tochter.

Quelle: n-tv.de